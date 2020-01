Shakira prévoit de célébrer la diversité

2020-01-31 11:30:05

Shakira a promis que le spectacle à mi-temps du Super Bowl célébrera “en direct et la diversité”

Shakira a promis de célébrer “la vie et la diversité” avec le spectacle à mi-temps du Super Bowl.

La chanteuse “ Hips Don’t Lie ” et Jennifer Lopez monteront sur scène lors du match phare de la NFL dimanche (02.02.20) et leur couple prévoit d’honorer le regretté Kobe Bryant – décédé dans un accident d’hélicoptère le week-end dernier – ainsi que d’embrasser un éventail de cultures et de célébrations.

S’exprimant lors d’une conférence de presse pour l’émission, elle a déclaré: “La vie est si fragile. Et c’est pourquoi nous devons vivre chaque instant aussi intensément que possible. Et je pense que nous nous souviendrons tous de Kobe dimanche.

“Et nous célébrerons la vie et la diversité dans ce pays. Je suis sûr qu’il sera très fier de voir le message que nous allons essayer de transmettre sur scène.”

La chanteuse de 42 ans pense que la performance est un “exemple palpable de la façon dont tout est possible” et elle et Jennifer, 50 ans, “redéfinissent les paradigmes sur l’âge, la race, l’arrière-plan”.

Elle a ajouté: “Peu importe d’où vous venez, quel âge vous avez ou d’où vous venez, ce qui compte, c’est le message et ce que vous avez à dire. Nous avons beaucoup à dire.”

Pendant ce temps, Jennifer – qui a des jumeaux Max et Emme, 12 ans, avec son ex-mari Marc Anthony – a salué la série comme “très stimulante”, soulignant que c’est la première fois que deux Latines prennent la prestigieuse machine à sous.

Elle a dit: “Cette seule déclaration me donne du pouvoir. Quand je pense à ma fille, quand je pense à toutes les petites filles du monde, de pouvoir l’avoir, de voir que deux Latinas font ça dans ce pays à cette fois, c’est juste très stimulant pour nous. ”

Le match aura lieu à Miami, que Shakira a décrit comme “tellement, tellement spécial”.

Elle a expliqué: “Miami est une ville pleine d’énergie, c’est un nid important pour la communauté latino-américaine et c’est une ville viable pour moi car une grande partie de ma carrière s’est forgée ici.”

