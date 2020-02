Shania Twain a trouvé le courage d’aimer à nouveau grâce à son mari

2020-02-12 19:00:05

Shania Twain “a retrouvé la foi et le courage d’aimer à nouveau” grâce à son mari Frédéric Thiebaud, qu’elle a épousé en 2011.

Shania Twain “a retrouvé la foi et le courage d’aimer à nouveau” grâce à son mari Frédéric Thiebaud.

La hitmaker ‘That Don’t Impress Me Much’ a trouvé l’amour avec Frédéric après que son ex-mari Robert John ‘Mutt’ Lange – avec lequel elle a un fils Eja de 18 ans – a eu une liaison avec son amie Marie-Anne Thiebeaud, qui à l’époque était mariée à Frédéric.

Et Shania a dit qu’elle était reconnaissante envers son conjoint de lui avoir donné le “courage” d’ouvrir à nouveau son cœur, malgré le fait qu’elle ait été “écrasée” par le chagrin dans le passé.

Elle a confié au magazine People: “Je suis tellement reconnaissante d’avoir retrouvé la foi et le courage d’aimer à nouveau – parce que la dernière chose que vous voulez faire quand vous êtes écrasé, c’est de nouveau l’amour. Quand vous avez une grande perte, vous perdez la foi; vous Je suis sûr que beaucoup de gens disent: “Je ne vais plus jamais aimer. Je ne veux plus jamais tomber amoureux.” Des chansons ont été écrites à ce sujet. Je suis vraiment heureux que cela se soit inversé pour moi, et c’est ce qu’est cette relation. ”

Les commentaires viennent après que l’icône de la musique de 54 ans a récemment décrit sa romance avec Frédéric comme “tordue”, en raison des circonstances uniques qui les ont menés l’un à l’autre.

Elle a dit: “C’est tordu. Mais si magnifiquement tordu.”

Frédéric est celui qui a annoncé la nouvelle de l’affaire de Mutt et Marie-Anne à Shania, et une fois leurs mariages respectifs terminés, ils ont cherché du réconfort dans les bras l’un de l’autre.

L’homme! Je me sens comme une femme!’ La chanteuse a admis qu’elle avait eu du mal à se séparer de Robert, mais elle est reconnaissante d’avoir “trouvé une issue” à sa période difficile.

Elle a expliqué: “Il y avait des jours où je ne me souciais pas vraiment de savoir si demain viendrait. La survie est tout. J’étais dans les sables mouvants. J’ai paniqué, comme tout le monde, mais je ne me suis pas rendu. J’ai trouvé une issue.”

Mots clés: Frédéric Thiebaud, Shania Twain

Retour au flux

.