Shanna Moakler teste positif pour le coronavirus

L’ancienne reine de beauté révèle également pourquoi juillet n’est tout simplement pas son mois.

Shanna Moakler vient de révéler qu’elle a été testée positive pour le coronavirus.

La femme de 45 ans a annoncé jeudi le diagnostic sur son histoire Instagram.

« J’ai récupéré mes résultats de test hier et je suis en effet positive COVID », a-t-elle révélé. « Ils pensent que je suis aux alentours du septième jour. J’ai eu des symptômes différents de fièvre, frissons, toux, toutes sortes de choses. »

.

Après avoir survécu à COVID-19, Tom Hanks claque les gens qui ne portent pas de masques: «Honte à vous»

Voir l’histoire

« La plupart du temps, je suis vraiment épuisée d’une manière que je ne peux même pas décrire », a-t-elle ajouté.

Dire qu’elle a un «très bon médecin» qui l’aide à lui et un autre qui l’a mise sur un programme pour aider son système immunitaire, elle a ensuite remercié tous ceux qui lui ont envoyé des mots aimables à ce moment.

« Je sais juste qu’un groupe d’entre vous m’a envoyé des messages si doux, et j’ai une très bonne équipe de soutien d’amis et de famille qui garde le moral », a-t-elle ajouté. « Alors sinon, je suis juste en mode repos complet. »

Elle a suivi l’annonce avec une autre observation, notant que – pour la deuxième année consécutive – elle avait eu un mois de juillet malchanceux.

« À cette date en juillet de l’année dernière, je me suis cassé le pied et cette année, j’ai eu COVID », a-t-elle déclaré. « Alors, tu sais, je vais juste officiellement retirer Julys de mon calendrier parce que … pas mon mois. »

Alors que la fille de Moakler, Alabama, était son photographe personnel plus tôt en quarantaine, Shanna a déclaré qu’elle était actuellement en quarantaine par elle-même.

« Je peux FaceTime avec [her children] », a-t-elle dit à ET. » De toute évidence, ils sont tous également testés, mais vous savez, je pense que les gens oublient que si vous obtenez cela, vous n’êtes pas autorisé à être avec qui que ce soit. Il faut être seul, et être malade seul n’est jamais amusant. «

Moakler est maman d’Alabama et de Landon Barker, qu’elle partage avec son ex-mari Travis Barker et Atiana De La Hoya, dont le père est Oscar De La Hoya.

.

Vanilla Ice annule le concert du 4 juillet au Texas en raison des préoccupations liées à COVID-19

Voir l’histoire