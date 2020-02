Shannen Doherty a un cancer du sein de stade 4

Shannon Doherty a révélé que son cancer est revenu.

L’actrice de 48 ans est apparue mardi “Bonjour Amérique,” à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, pour discuter de son diagnostic de patiente de stade quatre.

Doherty est un incontournable de la télévision américaine depuis le début des années 90, en commençant par Brenda sur “90210” puis en décrochant un rôle principal sur “Charmed”. En mars 2015, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, mais après des années de traitement, elle est entrée en rémission.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi de partager les nouvelles de son nouveau diagnostic maintenant, l’actrice a expliqué: “Ça va sortir dans quelques jours ou une semaine qui – je suis au stade quatre. Alors mon cancer est revenu”, a-t-elle expliqué. dit à travers les larmes, “et c’est pourquoi je suis ici.”

N’en ayant parlé qu’à sa famille immédiate et à un acteur (Brian Austin Green), Doherty connaît les diagnostics depuis environ un an. Bien qu’elle soit ouverte sur sa première bataille contre la maladie, elle avait voulu garder celle-ci plus privée.

“Je ne pense pas l’avoir traité. C’est une pilule amère à avaler de bien des façons”, a-t-elle dit, pleurant toujours. “Il y a eu des jours où je disais ‘Pourquoi moi?’ Et puis je dis: “Eh bien, pourquoi pas moi? Qui d’autre? Qui d’autre que moi mérite cela?” Aucun de nous ne le fait. Et je dirais que ma première réaction est toujours de savoir comment je vais le dire à ma mère, mon mari. “

“Vous êtes inquiet pour tout le monde autour de vous”, a noté la journaliste Amy Robach. “Je pense que oui,” répondit Doherty.

Doherty luttait contre la maladie au moment de Luke Perry passage soudain. Elle se dit: “Pourquoi n’était-ce pas moi?”

“C’est tellement bizarre pour moi d’être diagnostiquée, et ensuite quelqu’un qui semble en bonne santé pour commencer”, a-t-elle déclaré. “C’était vraiment, comme, choquant. Et le moins que je puisse faire pour l’honorer était de faire ce spectacle. Comme, je n’en ai toujours pas fait assez, à mon avis. C’est difficile, parce que je pensais,” Quand je enfin sortir, j’aurai travaillé, et travaillé 16 heures par jour, et ce sera une bonne [thing]. ‘ Les gens peuvent regarder cela et dire: “Oh mon Dieu, oui, elle peut travailler.” Et d’autres personnes au stade quatre peuvent aussi travailler. Notre vie ne s’arrête pas à la minute où nous obtenons ce diagnostic; nous avons encore du pain sur la planche. “

Elle attribue à sa co-vedette Brian Austin Green l’aide à réussir à tourner leur “Beverly Hills, 90210” redémarrer, en expliquant: «J’ai eu des moments de grande anxiété, où j’ai pensé:« Je ne peux pas vraiment faire ça. Et Brian était la seule personne de ce groupe de personnes qui savait que j’ai dit assez rapidement et j’ai dit: «Voilà, c’est à cela que je fais face. Donc, avant de tirer, il m’appelait toujours et me disait: «Écoute, quoi qu’il arrive, j’ai ton dos. Et nous avons pu parler de Luke d’une manière très positive et édifiante et nous souvenir de beaucoup de bons moments. “

Pour compliquer les choses, Doherty est au milieu d’une bataille juridique avec sa compagnie d’assurance, State Farm, après que sa maison californienne a été “gravement brûlée” lors du Woolsey Fire 2018.

“Vous êtes entrée dans la maison et ça sentait la fumée”, a-t-elle expliqué, notant qu’elle avait essayé de communiquer avec la compagnie d’assurance en vain. “J’ai donc fini par poursuivre State Farm, et le résultat a été l’un des processus les plus horribles que j’aie jamais connus.”

Doherty dit qu’elle a été forcée de payer de sa poche pour les pertes qui, selon elle, auraient dû être couvertes par sa police, mais State Farm a déclaré à ABC News: “Nous sympathisons avec les problèmes de santé de Mme Doherty et lui souhaitons un rétablissement complet. Nous croyons fermement que nous avons a respecté notre engagement envers notre client et a payé ce que nous devons sur cette réclamation. “

Selon les documents judiciaires obtenus par ABC News, State Farm affirme avoir payé près de 1,1 million de dollars “pour nettoyer et réparer correctement la maison et le personnel de la plaignante, et pour la location de logements et de meubles temporaires”, ajoutant que “la plaignante allègue néanmoins qu’elle a droit à des avantages en vertu de sa politique de propriétaire. “

En raison de cette bataille juridique et du fait que les documents judiciaires contenant des détails sur son état de santé seront rendus publics avant le procès, Doherty voulait posséder son histoire de cancer.

“Je veux dire, je préfère que les gens l’entendent de moi. Je ne veux pas que ce soit tordu. Je ne veux pas que ce soit un document judiciaire”, a-t-elle expliqué. “Je veux que ce soit réel et authentique, et je veux contrôler le récit. Je veux que les gens sachent de moi.”

L’actrice a admis qu’elle ne savait pas comment gérer la peur, disant à Robach qu’elle était “pétrifiée”.

“Ma mère est un être humain ridiculement fort et courageux. Mon mari aussi”, a déclaré Doherty, s’arrêtant de pleurer, “mais je m’inquiète pour lui.”

“Je pense que la chose que je veux faire le plus en ce moment, c’est que je veux avoir un impact”, a-t-elle ajouté. “Et je peux avoir un impact grâce à cette action en justice et en disant:” Assez, c’est assez avec les grandes entreprises et les sociétés qui dirigent la petite personne. Ce n’est pas juste, et je prends position pour nous tous. ” Mais c’est plus sur la façon dont je veux qu’on se souvienne de quelque chose de plus grand que moi. “

