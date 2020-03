Shannen Doherty “ embrasse tous les jours ” dans une bataille contre le cancer du sein

2020-03-02 07:30:05

Shannen Doherty a parlé de sa bataille terminale contre le cancer du sein et de la façon dont elle consacre son temps à la randonnée et à la cuisson d’aliments sains avec ses copains.

Shannen Doherty “embrasse tous les jours” au milieu de sa bataille contre le cancer.

L’actrice de 48 ans a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein de stade IV le mois dernier, trois ans après être entrée en rémission, et bien qu’elle ait des jours où elle était «déprimée» ou se sentait «tout simplement paresseuse», elle réussissait à «passer à travers “avec l’aide de son cercle d’amis proches.

Elle a notamment consacré son temps à faire de la randonnée et à préparer des repas sains avec ses copains, ce qui, selon elle, lui a fait se sentir “vivante”.

En hommage à ses amis et faisant le point sur son combat contre la maladie, Shannen a écrit sur Instagram: “Après un an de lutte contre le cancer et d’autres stress, j’y reviens.

“Prendre soin de moi et embrasser tous les jours.

“Ce n’est pas toujours facile.

“J’ai des jours où je suis déprimé ou simplement paresseux.

“Mais je pousse à travers avec l’aide d’amis.

“@annemkortright a été implacable en me faisant faire de la randonnée et en apprenant de nouvelles façons de cuisiner qui nourrissent mon âme ainsi que mon ventre mais d’une manière très saine.

“Avec @cheforen @maliburadkitchen, elle a rendu la cuisine saine amusante et durable.

“Si cela ne suffisait pas … Annemarie a amené @kirastokesfit pour me botter le cul hier! Ça a été une excellente semaine productive. Je me sens mieux. Ma peau est vivante et moi aussi. (Sic)”

La co-star de ” Beverly Hills, 90210 ” Brian Austin Green a récemment déclaré que son ami restait “fort”.

Il a partagé: “Je ne veux pas trop parler d’elle, mais c’est une situation difficile.

“Je veux dire, vous savez, le cancer n’est pas facile pour n’importe qui. Et j’aime Shannen, et nous avons toujours eu une excellente relation, et elle est forte. Elle s’en sortira et s’en sortira quoi elle est censée s’en sortir. ”

Brian a salué l’approche courageuse de Shannen dans sa lutte contre le cancer, affirmant qu’elle est une “bonne personne vraiment bonne”.

Il a ajouté: “L’adversité ne nous rend plus forts, si nous le laissons, et cela le fait avec elle, c’est sûr.

“Elle est vraiment une bonne personne. Elle est vraiment une bonne personne, et elle mérite donc tous les bons voeux et toutes les amitiés qu’elle a.”

Shannen – qui avait déjà combattu le cancer en 2015 – avait partagé la nouvelle de son diagnostic sur “Good Morning America”.

Mots clés: Shannen Doherty

Retour au flux

.