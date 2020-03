Shannen Doherty partage la mise à jour au milieu de la bataille contre le cancer

Shannen Doherty a fait le point sur son combat contre le cancer de stade 4.

Prenant sur son Instagram dimanche, le “Beverly Hills, 90210” La star a également exprimé sa gratitude à ses amis proches qui l’aident à “passer à travers”.

Doherty, qui révélé en février son cancer du sein était revenu, a partagé une photo avec ses amis Anne Marie Kortright et Kiara Stokes, ainsi que des repas sains qu’elle avait préparés dans la cuisine.

“Après un an de lutte contre le cancer et d’autres stress, j’y reviens”, a expliqué l’actrice de 48 ans dans la légende. “Prendre soin de moi et m’embrasser tous les jours. Ce n’est pas toujours facile. J’ai des jours où je suis déprimé ou tout simplement paresseux. Mais je pousse à travers avec l’aide d’amis.”

“@annemkortright a été implacable en me faisant faire de la randonnée et en apprenant de nouvelles façons de cuisiner qui nourrissent mon âme ainsi que mon ventre mais d’une manière très saine”, a-t-elle poursuivi. “Elle et @cheforen @maliburadkitchen ont rendu la cuisine saine, amusante et durable.”

“Si cela ne suffisait pas … Annemarie a amené @kirastokesfit pour me botter le cul hier!” Conclut Doherty. “Ça a été une excellente semaine productive. Je me sens mieux. Ma peau est vivante et moi aussi.”

Dans une interview émotionnelle avec “Bonjour Amérique” le mois dernier, lors de la Journée mondiale contre le cancer, Doherty a révélé que son cancer du sein était revenu. La star de “Charmed” a été diagnostiquée pour la première fois en mars 2015, mais après des années de traitement, elle est entrée en rémission.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi de partager les nouvelles de son nouveau diagnostic maintenant, elle a expliqué: “Ça va sortir dans quelques jours ou une semaine qui – je suis au stade quatre. Alors mon cancer est revenu”, a-t-elle dit. à travers les larmes, “et c’est pourquoi je suis ici.”

N’en ayant parlé qu’à sa famille immédiate et à un acteur de “BH 90210” (Brian Austin Green), Doherty connaît les diagnostics depuis environ un an. Bien qu’elle soit ouverte sur sa première bataille contre la maladie, elle avait voulu garder celle-ci plus privée.

“Je ne pense pas que je l’ai traitée. C’est une pilule amère à avaler de nombreuses façons”, a-t-elle déclaré. “Il y a eu des jours où je disais ‘Pourquoi moi?’ Et puis je dis: “Eh bien, pourquoi pas moi? Qui d’autre? Qui d’autre que moi mérite cela?” Aucun de nous ne le fait. Et je dirais que ma première réaction est toujours de savoir comment je vais le dire à ma mère, mon mari. “

“Je veux dire, je préfère que les gens l’entendent de moi. Je ne veux pas que ce soit tordu. Je ne veux pas que ce soit un document judiciaire”, a-t-elle expliqué. “Je veux que ce soit réel et authentique, et je veux contrôler le récit. Je veux que les gens sachent de moi.”

Doherty a admis à Amy Robach d’ABC qu’elle était “pétrifiée”.

“Ma mère est un être humain ridiculement fort et courageux. Il en va de même pour mon mari”, a-t-elle dit, s’arrêtant de pleurer, “mais je m’inquiète pour lui.”

“Je pense que la chose que je veux faire le plus en ce moment, c’est que je veux avoir un impact”, a-t-elle ajouté. “Et je peux avoir un impact grâce à cette action en justice et en disant:” Assez, c’est assez avec les grandes entreprises et les sociétés qui dirigent la petite personne. Ce n’est pas juste, et je prends position pour nous tous. ” Mais c’est plus sur la façon dont je veux qu’on se souvienne de quelque chose de plus grand que moi. “

Selon Healthline, le cancer du sein de stade 4 – également appelé cancer du sein métastatique ou avancé – est considéré comme “le plus grave” et “menaçant le pronostic vital”. À ce stade, les cellules cancéreuses se sont propagées à d’autres parties du corps comme le système lymphatique et peuvent affecter les poumons, les os, le foie, le cerveau ou d’autres organes.

