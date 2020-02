2020-02-17 09:30:05

Selon Brian Austin Green, Shannen Doherty reste “forte” au milieu de sa bataille contre le cancer.

L’acteur de 46 ans a révélé que son copine de showbiz et sa co-star de “ Beverly Hills, 90210 ” – qui a été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade IV – fait de son mieux pour rester positive.

Il a partagé: “Je ne veux pas trop parler d’elle, mais c’est une situation difficile.

“Je veux dire, vous savez, le cancer n’est pas facile pour n’importe qui. Et j’aime Shannen, et nous avons toujours eu une excellente relation, et elle est forte. Elle s’en sortira et s’en sortira quoi elle est censée s’en sortir. ”

Brian a salué l’approche courageuse de Shannen dans sa lutte contre le cancer, affirmant qu’elle est une “bonne personne vraiment bonne”.

Il a déclaré à Us Weekly: “L’adversité ne nous rend plus forts, si nous le permettons, et c’est ce qu’elle fait avec elle, c’est sûr.

“Elle est vraiment une bonne personne. Elle est vraiment une bonne personne, et elle mérite donc tous les bons voeux et toutes les amitiés qu’elle a.”

Shannen, 48 ans, a révélé la nouvelle de son diagnostic de cancer sur “Good Morning America” ​​au début du mois.

L’actrice a confirmé qu’on lui avait dit qu’elle avait un cancer du sein en phase terminale trois ans après sa rémission.

Et une semaine après son apparition à la télévision, Shannen – qui avait déjà reçu un diagnostic de cancer du sein en mars 2015 – a écrit sur Instagram: “Je tiens à vous remercier tous pour votre amour, vos prières et votre soutien. C’est un moment étrange en ce moment et je trouve mes pieds pas complètement sous moi.

“Dire que j’ai du stress est un euphémisme. Dire que je lutte est doux. Mais … je crois que je vais trouver ma place.

“Je vais creuser profondément pour la force intérieure dont j’ai besoin pour faire face à tout cela. Je prie pour tout faire avec dignité et grâce. J’ai tellement de choses à dire. Tant à partager. Je le ferai. Pour l’instant … s’il vous plaît, sachez combien vous aidez tous à me soulever. (sic) “

