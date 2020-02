Shaquille O’Neal: la mort de Kobe Bryant sera «toujours douloureuse»

2020-02-03 22:00:06

Shaquille O’Neal dit que la mort de Kobe Bryant sera “toujours douloureuse”, mais il apprend à “faire face” dans un monde sans son coéquipier.

La star de basket-ball à la retraite a été dévastée lorsque son coéquipier des Lakers de Los Angeles, Kobe, a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère la semaine dernière, qui a également coûté la vie à la fille de 13 ans de Kobe, Gianna, et à sept autres personnes.

Et Shaquille a maintenant dit qu’il apprenait à “faire face” dans un monde sans Kobe, mais trouve toujours cela difficile.

Il a dit: “Je m’en sors, mais ça va toujours faire mal.”

La star du sport de 47 ans a organisé un événement pré-Super Bowl au cours du week-end nommé “ Shaq’s Fun House ”, et le produit de la fête – au cours duquel il a DJé – a été remis aux familles de ceux qui sont également morts dans l’accident.

Et Shaq dit que l’élément de collecte de fonds de l’événement est la seule raison pour laquelle il n’a pas annulé son apparence.

Il a dit à E! News: “Les bénéfices vont aux familles. Nous devons commencer à en parler davantage. Ils sont très importants. Quiconque perd la vie est très important, donc mes condoléances vont également aux familles.”

Pendant ce temps, le joueur de basket-ball a récemment déclaré qu’il souhaitait que la mort de Kobe soit un canular, car il ne pouvait pas croire que son ami et coéquipier avait réellement disparu.

Il a déclaré: “Cela nous a tous frappés de nulle part. Je ne voulais pas le croire.

“J’ai dit à mon fils:” J’espère que certains fesses ont inventé ça et ce n’est pas vrai “, je ne voulais pas y croire. Mais après avoir reçu tous les appels … mon esprit a juste quitté mon corps.

“Je souhaite juste pouvoir dire une dernière chose aux gens que nous avons perdus, car une fois que vous êtes parti, vous êtes parti pour toujours. Nous ne devrions jamais prendre des choses comme ça pour acquises.

“Le fait que nous ayons probablement perdu le plus grand Laker du monde, le plus grand joueur de basket-ball du monde, c’est juste – écoutez, les gens vont dire prenez votre temps et allez mieux, mais ça va être difficile pour moi.

“Je ne dors déjà pas de toute façon, mais je vais le découvrir.”

Shaquille a également été l’une des premières stars à rendre hommage à Kobe et Gianna sur les réseaux sociaux.

Il a écrit: “Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon neice Gigi et mon frère @kobebryant je t’aime et tu vas nous manquer. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles de l’autre passagers à bord. IM SICK RIGHT NOW (sic) “

.