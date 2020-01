Shaquille O’Neal rend hommage à Kobe Bryant

2020-01-26 23:30:06

Shaquille O’Neal a rendu hommage à Kobe Bryant et à sa fille de 13 ans, après leur décès dans un accident d’hélicoptère.

La légende du basket-ball de 41 ans et sa fille Gianna faisaient partie des cinq personnes qui ont perdu la vie dimanche (26.01.20) lorsque l’hélicoptère privé de Kobe s’est écrasé à Calabasas, en Californie, et sa compatriote star de la NBA, Shaquille, est maintenant passée sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son défunt ami.

Il a écrit sur Twitter: “Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon neice Gigi et mon frère @kobebryant je t’aime et tu vas nous manquer. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles de les autres passagers à bord. IM SICK RIGHT NOW (sic) ”

L’ancien président américain Barack Obama a également utilisé Twitter pour rendre hommage à Kobe et Gianna, qualifiant la tragédie d ‘”impensable”.

Il a écrit: “Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et aux toute la famille Bryant en un jour impensable. ”

Alors que le musicien John Legend a tweeté: “Je suis tellement triste et stupéfait en ce moment. Au Staples Arena, où Kobe a créé tant de souvenirs pour nous tous, se préparant à rendre hommage à un autre homme brillant que nous avons perdu trop tôt, Nipsey Hussle. La vie peut être si brutal et insensé parfois. Accrochez-vous à vos proches. Vous nous manquez, Kobe. ”

Paula Abdul, Jimmy Kimmel, Nick Jonas, Bruno Mars, Whoopi Goldberg et Pharrell Williams font également partie de ceux qui ont exprimé leur “choc” et leur “tristesse” en apprenant la nouvelle.

Whoopi a écrit: “RIP Kobe, héros pour beaucoup, y compris mon petit-fils, athlète extraordinaire et toujours gentil avec moi et ma famille. Mes plus sincères condoléances à sa famille (sic)”

Et Paula a partagé une photo d’elle avec la star du sport et a déclaré: “Je suis complètement sans voix et dévastée par le décès inattendu de mon cher ami, @kobebryant. Kobe avait un grand cœur et un amour encore plus grand pour la communauté de Los Angeles. Grâce à sa fondation, il a changé la vie de tant de personnes et de familles avec sa femme, Vanessa. (Sic) ”

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas ce qui a provoqué l’écrasement de l’hélicoptère de Kobe, et sa femme Vanessa Bryant – avec qui il avait Gianna, ainsi que Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et sept mois -old Capri – n’a pas encore commenté publiquement la tragique nouvelle.

Mots clés: Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Barack Obama, John Legend, Paula Abdul, Jimmy Kimmel, Nick Jonas, Bruno Mars, Whoopi Goldberg, Pharrell Williams

