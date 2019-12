'Shark Tank's' Kevin O'Leary révèle ce qu'il pense quand un concurrent pleure pendant un pitch

Kevin O’Leary de Shark Tank d’ABC est connu pour son comportement sévère et ses talents de révélateur de la vérité quand il considère une idée comme un flop. Lorsque les aspirants entrepreneurs viennent à l'émission de téléréalité à succès ABC pour présenter leur produit ou service, ils partagent souvent leurs histoires personnelles de ce qui les a amenés à leur moment dans le réservoir. Parfois, les candidats sont émotifs lorsqu'ils décrivent leur voyage, ils sont même émus aux larmes.

Alors que O’Leary – ironiquement connu comme «M. Merveilleux "- écoutera souvent tranquillement tandis qu'un partenaire commercial potentiel se brouille à travers son récit de son histoire, il a quelques réflexions sur l'acte de pleurer pendant un pitch.

«Shark Tank’s» Kevin O’Leary | Matthew Eisman / .

Les sacrifices d'un requin

O’Leary s’est imposé comme une icône d’entreprise. Selon Inc., il a dirigé la société Softkey Software Products depuis son sous-sol en 1983 et l'a revendue en 1999 à Mattel Toy Company pour 3,7 milliards de dollars. Il a ensuite lancé une foule d’autres entreprises prospères, notamment O’Leary Funds, O’Leary Fine Wines et O’Leary Financial Group.

La star de Shark Tank ne dit rien de ce qui est nécessaire pour être entrepreneur. Il a déjà partagé des détails sur son propre chemin vers le succès et ce qu'il a personnellement manqué en cours de route.

"L'entrepreneuriat est un sacrifice personnel pour une longue période de temps", a déclaré O’Leary l'année dernière, selon le New York Times Magazine. «Je n'ai jamais vu mes enfants grandir – ils sont juste passés de zéro à des adolescents quand je parcourais le monde pour vendre des logiciels, et pourtant aujourd'hui ils jouissent de certaines libertés que je n'aurais jamais pu me permettre si je n'avais pas réussi.»

On ne pleure pas en affaires

Bien qu'il ait réellement eu le regard plein d'eau en entendant certaines routes difficiles que les concurrents ont dû parcourir, le requin connu sous le nom de M. Wonderful ne voit aucun avantage à pleurer pendant un lancer pour un investissement.

«Les larmes ne t'achètent rien. En fin de compte, le marché est un endroit brutal. Personne ne se soucie que vous ayez eu un petit chien quand vous étiez au lycée dont vous êtes tombé amoureux. Personne ne donne un [explétif] », a déclaré O’Leary. "Vous êtes maintenant dans le monde réel, en concurrence avec des gens de Mumbai, de Shanghai et de Hong Kong qui veulent manger votre déjeuner."

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'était jamais senti mal à l'idée de refuser sévèrement un entrepreneur, d'utiliser des expressions comme sa marque de commerce «prenez-le derrière la grange et tirez-le» concernant une idée, O'Leary n'a apparemment aucun regret. "Jamais. Les affaires sont tellement binaires: soit vous gagnez de l'argent, soit vous le perdez », a-t-il expliqué. "Il est si malhonnête de dire à un entrepreneur:" Je ne vous ferai pas de chèque, mais vous devriez continuer. "Je préfère dire – et je le fais -" Cela n'a aucun mérite; vous allez perdre tout votre argent. ""

Toute la vérité et rien que la vérité

L'investisseur millionnaire considère sa livraison parfois brutale comme présentant la vérité nécessaire qui aidera les aspirants entrepreneurs à éviter de perdre du temps et de l'argent. "Si vous faites quelque chose qui va faire faillite, pourquoi ne pas y faire face maintenant et commencer quelque chose d'autre qui réussira peut-être?", A déclaré O’Leary à NBC News Better. «En argent, c'est juste en noir et blanc. Soit vous le faites, soit vous le perdez. Donc, vous pourriez tout aussi bien traiter la vérité dès le départ. »

O’Leary ne s’inquiète jamais des sentiments douloureux – pas en ce qui concerne l’argent. "Je m'en fiche s'ils en pleurent. Je leur donne toujours de très bonnes informations », a-t-il déclaré. «Tous les autres requins essaient de garder leurs sentiments à l'intérieur. Je me fiche de vos sentiments, je me soucie de votre argent. La vérité est ce qui compte dans les affaires. Oui, vous devez le prendre derrière la grange et le tirer. »

Le panéliste de Shark Tank a réitéré ce sentiment dans l'interview du NYT Magazine, considérant clairement son «amour dur» comme plus productif que la sensibilité parfois montrée par ses collègues requins. "Je suis le seul requin qui dit la vérité", a déclaré O’Leary. «Les autres se sentent mieux en mentant à ces pauvres gens qui vont perdre tout leur argent.»

