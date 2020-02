Sharon et Ozzy Osbourne obtiennent leur propre film

2020-02-15 23:30:05

L’histoire d’amour de Sharon et Ozzy Osbourne doit être tournée dans un film.

Le couple a révélé son intention de créer un film sur sa vie et y travaille à sa “manière tranquille”.

Elle a dit: “Les gens pensaient que j’étais fou en essayant de faire un film sur Ozzy. Notre histoire est une histoire d’amour et il se trouve qu’il est musicien. Nous travaillons à notre manière, en faisant notre propre truc là-dessus. C’est totalement différent de ce que n’importe qui penserait. ”

Alors qu’il a ajouté au journal Los Angeles Times: “Ne me demandez rien à ce sujet. Ma famille est impliquée et j’ai dit à ma femme, bonne chance. Je l’ai presque perdue plusieurs fois mais vous apprenez par vos erreurs. Nous avons collé ensemble et c’est bien. C’est une existence assez ennuyeuse “heureusement pour toujours”. ”

Pendant ce temps, Ozzy avait déjà parlé de sa bataille contre la maladie de Parkinson, révélant qu’il avait une “forme bénigne” de Parkin 2.

S’exprimant dans une interview conjointe avec sa femme Sharon, il a déclaré: “Cela a été terriblement difficile pour nous. J’ai dû me faire opérer au cou, ce qui m’a vissé tous les nerfs. J’ai découvert que j’avais une forme bénigne de …”

Sharon a terminé sa phrase: “C’est Parkin 2 qui est une forme de Parkinson. Il existe tellement de types différents de Parkinson. Ce n’est pas une condamnation à mort par un effort d’imagination mais cela affecte les nerfs de votre corps. C’est comme si vous passiez une bonne journée, puis une bonne journée, puis une très mauvaise journée. ”

Ozzy souffre d’engourdissement et il n’est pas sûr que ce soit lié à la maladie de Parkinson

Il a ajouté: “Il y a un an, j’étais dans un état terrible. Je prends une multitude de médicaments, principalement pour la chirurgie. J’ai un engourdissement dans ce bras et mes jambes sont froides. Je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi. C’est le problème. ”

Le couple cherche maintenant à se faire soigner pour Ozzy en Suisse après avoir épuisé les options médicales disponibles aux États-Unis.

Parlant de leur voyage en avril pour demander conseil à un spécialiste de la maladie de Parkinson, Sharon a déclaré: “Nous allons aller partout où nous pouvons trouver des réponses.”

