Sharon Osbourne défend la chirurgie plastique

Sharon Osbourne a insisté sur le fait qu’il n’y a rien de mal à changer votre apparence avec la chirurgie plastique si vous pouvez vous le permettre.

Sharon Osbourne a défendu la chirurgie plastique après avoir subi son quatrième lifting.

La star de 67 ans a toujours été ouverte sur ses différentes chirurgies et a insisté sur le fait qu’il n’y a rien de mal à changer votre apparence si vous pouvez vous le permettre.

S’adressant au magazine Watch, Sharon a expliqué: “Les gens me posent des questions sur la chirurgie plastique, et vous savez quoi? Si vous n’êtes pas satisfait de votre apparence et que vous avez de l’argent, changez-le! Quel est le problème?

“Tant que vous n’avez pas l’air d’avoir sucé quelque chose pour rendre vos lèvres grandes, il n’y a rien de mal à cela.”

Cependant, Sharon a précédemment admis qu’elle était à l’agonie après avoir eu son quatrième lifting l’année dernière.

Sharon a dit: “Ça fait mal! Quand les gens disent que ça ne fait pas mal, croyez-moi, ça fait mal.

“[Sharon’s daughter] Kelly m’a dit que lorsque je suis sortie de la chirurgie, j’allais: ‘Aidez-moi, aidez-moi!’ ”

Et Sharon a également révélé que bien qu’elle soit satisfaite des résultats de son opération, elle pense qu’il est difficile d’obtenir un bon lifting ces jours-ci.

Elle a déclaré: “C’est juste qu’il est si populaire maintenant pour les hommes et les femmes de se refaire une beauté qu’il y a très peu de très bons chirurgiens et qu’il y a tellement de gens qui veulent le faire que, probablement, vous allez avoir un raté.”

Sharon pense également que la «structure osseuse de certaines personnes» ne répond pas bien à la procédure, tandis que d’autres veulent simplement apporter trop de modifications à leur apparence.

Elle a ajouté: “Je pense aussi que beaucoup de gens changent trop et que cela ne fonctionne tout simplement pas.”

L’ancienne juge de «X Factor» – qui a également Jack et Aimee avec son mari Ozzy Osbourne – a également insisté sur le fait que son lifting avait simplement «rafraîchi» son apparence.

Elle a dit: “Ce n’est pas un nouveau look. Je veux dire, qu’est-ce que je vais faire? Je vais revenir en ressemblant à Michael Jackson? Non. Je vais et je vais juste me rafraîchir. Comme si j’avais eu beaucoup de dormir. Dans une tombe. Embaumée. ”

