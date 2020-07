Sharon Osbourne dénonce la vanterie d’argent brut de Kanye West

2020-07-05 11:30:08

La star de la télévision Sharon Osbourne a critiqué Kanye West, affirmant que ses récents commentaires sur le souffle de sa femme étaient « dégoûtants ».

Sharon Osbourne a critiqué Kanye West pour se vanter du statut de milliardaire de Kim Kardashian West.

La star de la télévision de 67 ans a dénoncé Kanye pour se vanter du succès financier de sa femme au milieu de la pandémie de coronavirus, qualifiant son attitude de « grossière ».

Interrogée sur les commentaires de Kanye, Sharon a répondu à ‘The Talk’: « Ce n’est pas le bon moment pour montrer votre richesse mais, hé, certaines personnes, c’est ce qu’elles font.

« Je n’ai jamais aimé ça de toute façon, qu’il y ait une pandémie ou non. Je n’y crois jamais. Pour moi, je grince des dents quand les gens le font. »

« Il fut un temps à Hollywood où les gens n’en parlaient pas. C’est tout simplement dégoûtant. »

Kanye a récemment visité Twitter pour saluer sa femme après que sa valeur estimée aurait atteint le milliard de dollars.

Il a déclaré sur la plateforme de micro-blogging: « Je suis tellement fier de ma belle épouse Kim Kardashian West pour devenir officiellement milliardaire

« Vous avez traversé les tempêtes les plus folles et maintenant Dieu brille sur vous et notre famille

« Tellement béni c’est la nature morte

« Alors je t’ai fait cette nature morte

« Nous t’aimons tellement (sic) »

Pendant ce temps, Kanye a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles.

Le rappeur primé a révélé via Twitter qu’il aspirait à devenir un jour le président américain, suggérant qu’il avait l’intention de participer aux élections de 2020.

Kanye – qui compte près de 30 millions d’adeptes sur la plateforme de micro-blogging – a écrit: « Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis. [US flag emoji]! # 2020VISION (sic) »

L’ambition de Kanye a déjà reçu le soutien de l’homme d’affaires milliardaire Elon Musk.

En réponse à l’annonce de Kanye, il a déclaré: « Vous avez mon plein soutien! »

Mots clés: Sharon Osbourne, Kanye West, Kim Kardashian West

Retour au flux