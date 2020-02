Sharon Osbourne dévoile ses cheveux blancs dans The Talk et révèle la réaction d’Ozzy

Après 18 ans de coloration rouge de ses cheveux chaque semaine, Sharon Osbourne en a assez.

Le cohôte de “Le discours” a officiellement fait ses débuts “100% blancs” dans l’épisode du mardi matin, après une cure de jouvence au cours du week-end.

“Ça a dû être une lente journée de nouvelles pour que les gens parlent de ma couleur de cheveux”, a-t-elle déclaré après Carrie Ann Inaba a noté tous les titres de son look inspiré.

Bonjour @MrsSOsbourne 😍 pic.twitter.com/HBoTxaNeWz

– The Talk (@TheTalkCBS) 18 février 2020

“J’en avais tellement marre d’aller la faire teindre et la faire teindre, je me disais juste que je ne peux plus faire ça”, a-t-elle dit à propos de sa décision. “Pourquoi j’essaye de faire quelque chose ou d’être quelque chose que je ne suis pas? Sois juste qui tu es.”

Elle a également noté qu’elle aimait la façon dont les étoiles “élégantes” aiment Jane Fonda et Helen Mirren regardez – mais a dit qu’elle ne tirera pas un fonda complet et n’arrêtera pas les chirurgies plastiques.

Osbourne a également plaisanté en disant qu’elle pourrait “avoir une chance” avec Keanu Reeves – dont la petite amie le garde gris – avant de donner Ozzy Osbourne’s réaction à la cure de jouvence. “Il dit que le diable porte Prada!” s’exclama-t-elle, établissant des comparaisons avec Meryl Streep’s regarde Miranda Priestly.

En parlant d’Ozzy, Sharon a également informé les téléspectateurs de sa décision d’annuler sa tournée nord-américaine prévue pour 2020 “No More Tours 2”. L’annonce intervient après que Ozzy s’est ouvert sur sa bataille contre la maladie de Parkinson, ainsi que sur la pneumonie et les blessures d’une chute à la maison.

“Nous avons parlé au médecin qu’Ozzy va voir en Suisse. Il a regardé l’itinéraire d’Ozzy et a dit:” Vous allez être ici pendant un certain temps “”, a déclaré Sharon, affirmant qu’il pourrait y rester jusqu’à huit semaines.

“Le traitement qu’il a développé et développé, il ne peut pas le faire et partir, nous devons donc y rester un certain temps”, a-t-elle ajouté. “Je suis allé en ligne et j’ai pensé:” Oh seigneur, il va avoir tellement de mal à faire ça encore et encore “, mais ces fans sont derrière lui.”

“Je ne veux pas commencer une tournée, puis annuler des concerts à la dernière minute, car ce n’est tout simplement pas juste pour les fans”, a déclaré Ozzy dans un communiqué lundi. “Je préférerais qu’ils obtiennent un remboursement maintenant et quand je ferai la tournée nord-américaine sur la route, tous ceux qui ont acheté un billet pour ces spectacles seront les premiers à acheter des billets à ce moment-là.”