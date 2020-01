Sharon Osbourne remercie ses fans pour leur «amour» après l’annonce

2020-01-21 23:30:03

Sharon Osbourne a remercié ses fans pour le soutien qu’ils lui ont apporté ainsi qu’à Ozzy Osbourne suite à son annonce qu’il luttait contre la maladie de Parkinson.

Sharon Osbourne a remercié ses amis, sa famille et ses fans pour leur “amour débordant” après avoir appris que son mari Ozzy Osbourne était atteint de la maladie de Parkinson.

Le rockeur de 71 ans a annoncé mardi (21.01.20) qu’il luttait contre une “forme bénigne” du trouble du système nerveux progressif, qui affecte les mouvements, et lui et sa femme ont été “surpris” par le soutien qu’ils ‘ai reçu.

S’exprimant sur son émission de chat “The Talk”, la personnalité de la télévision âgée de 67 ans a déclaré: “[It’s] C’est bon d’être avec vous et d’être avec tout le monde ici, qui est une famille.

“J’ai donc une deuxième famille. Je n’en ai pas seulement une, j’en ai deux. Et juste pour avoir toute cette vague de réactions positives de tous ceux qui regardent la série, et de nos amis, c’est réconfortant. Et je sais que Ozzy être juste sur la lune. Il sera surpris. Je vais bien. Je me sens très bien. Je me sens très fort. Les gens ont été incroyables avec leur effusion d’amour pour mon mari, et je vous remercie. t parlé depuis des années est venu et a soutenu Ozzy, et ça me fait du bien. Et à tout le monde, merci. ”

Sharon est déterminé à ramener Ozzy – qui a dû reporter sa tournée l’année dernière – sur scène parce que la performance est ce qu’il est “né pour faire”.

Elle a déclaré: “Nous n’allons pas nous arrêter avant qu’Ozzy ne soit de retour sur cette scène où il appartient. C’est pour cela qu’il est né.”

Ozzy prend actuellement une multitude de médicaments, mais le couple cherche maintenant à se faire soigner en Suisse après avoir épuisé les options médicales aux États-Unis.

La star de Black Sabbath a déclaré: “Il y a un an, j’étais dans un état terrible. Je suis sous une multitude de médicaments, principalement pour la chirurgie. J’ai un engourdissement dans ce bras et mes jambes sont froides. Je ne le fais pas savoir si c’est la maladie de Parkinson ou quoi. C’est ça le problème. ”

Mots clés: Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne

