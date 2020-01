Sharon Osbourne revient sur l’histoire de l’assistante licenciée

2020-01-11 07:30:04

Sharon Osbourne a changé son histoire après avoir affirmé qu’elle avait licencié son assistante à la suite d’un incendie dans une maison, admettant qu’elle s’était arrangée pour être drôle.

Sharon Osbourne a changé son histoire après avoir affirmé qu’elle avait licencié son assistante à la suite d’un incendie.

La personnalité de la télévision, âgée de 67 ans, a récemment révélé qu’elle avait ordonné à son ancienne assistante de l’aider à récupérer ses chiens de compagnie et ses œuvres d’art prisées dans sa maison en feu et avait même enlevé un masque à oxygène pour le donner à l’un de ses chiens avant de le licencier.

Cependant, après que Sharon ait été critiquée pour l’histoire, elle a affirmé qu’elle avait exagéré pour son effet comique.

S’exprimant sur ‘The Talk’, Sharon a expliqué: “J’ai raconté une histoire vraie au sujet d’un incendie que j’avais dans ma maison. Il est entré, il a sorti les tableaux. Et puis, juste pour être précoce, j’ai dit à la fin de cette petite chose que je faisais, “Oh, et puis je l’ai viré.” C’était une blague parce que j’étais dans une série comique. Je l’ai licencié environ 15 ans plus tard. ”

Sharon avait précédemment affirmé qu’elle et son mari Ozzy Osbourne, 71 ans, avaient limogé l’assistante parce qu’il ne trouvait pas tout l’incident drôle.

S’exprimant dans le cadre de la série télévisée de comédie britannique «I Lie I Lie To You? Alors j’entre dans la maison d’hôtes, et il me dit: ‘Tout va bien?’ et je me dis: “Non, la maison est en feu, sortez et aidez-moi, entrez et sortez les peintures et entrez et trouvez les chiens.” Il était comme fredonner et hawing, cet ex-assistant. Donc, de toute façon, il a sorti les chiens. Et les camions de pompiers sont arrivés – des gens très charmants – et ils sont venus et ils avaient cet oxygène pour l’assistant. Alors je lui ai dit: “Comme vous osez vraiment. Vous travaillez ici. Vous obtenez plus de peintures en ce moment.” J’ai pris le masque et je l’ai mis sur mon chien.

“Eh bien, après cette nuit terrible, il ne me parlait pas. Ozzy et moi racontions tout, nous riions et rions, et [the assistant] a dit: “Je ne vois pas ce qui est drôle dans tout ça.” Il a dit: “Je pense que je vais avoir des poumons endommagés.” Je veux dire, s’il te plait. Alors j’ai juste dit: ‘Si vous ne pensez pas que c’est drôle, pensez-vous que c’est drôle? Vous êtes viré.'”

Mots clés: Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne

Retour au flux

.