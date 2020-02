Sharon Osbourne se déshabille pour ses cheveux naturels et lance un nouveau look choquant

“Sharon [Osbourne] a 100% de cheveux blancs et elle colorait ses cheveux une fois par semaine en rouge vif foncé depuis 18 ans. elle m’a expliqué qu’elle voulait faire cette transformation il y a longtemps mais chaque fois qu’elle essaie cela aboutit à un désastre. Sharon était très fatiguée de se colorer les cheveux une fois par semaine et elle y était obligée car elle est à la télévision presque tous les jours pour son émission de télévision populaire @thetalkcbs. Je n’ai rien promis à Sharen mais je lui ai dit que je ferais de mon mieux, il m’a fallu un total de 8 heures du début à la fin pour l’amener à une blonde platine afin qu’elle n’ait pas à s’engager à colorer ses cheveux une fois plus une semaine. “Jack Martin.