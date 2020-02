Sharon Osbourne veut embrasser qui elle est

2020-02-19 02:30:06

Sharon Osbourne a changé sa couleur de cheveux afin d’embrasser qui elle est, car elle dit qu’elle est fatiguée d’essayer “d’être quelque chose qui [she’s] ne pas”.

L’animatrice de «Talk» a passé huit heures dans le salon cette semaine, où elle a abandonné ses tresses rouges pour un look blond platine, qui, elle l’espère, l’empêchera de se faire teindre les cheveux chaque semaine, car elle dit qu’elle est fatiguée d’essayer de “être quelque chose qui [she’s] ne pas”.

Expliquant sa décision lors de l’épisode de mardi (18.02.20) du talk-show, elle a déclaré: “J’en avais tellement marre d’aller la faire teindre et la faire teindre, et je ne peux plus faire ça. Je suis comme pourquoi est-ce que j’essaie de faire ça ou d’être quelque chose que je ne suis pas? Alors, soyez simplement qui vous êtes. ”

Sharon, 67 ans, a été inspirée par des stars comme Jane Fonda et Dame Helen Mirren, car elle a admis qu’elle voulait vieillir gracieusement et embrasser ses cheveux blancs naturels.

Elle a ajouté: “Jane Fonda, Helen Mirren – et je suis comme regardez à quel point elles sont élégantes et je suis comme, d’accord, je ne dis pas que je vais arrêter l’opération, juste changer mes cheveux.”

La transformation de la star a été révélée sur Instagram par le célèbre coloriste capillaire Jack Martin, qui a détaillé le processus de suppression de 18 ans de couleur rouge des cheveux de Sharon.

Il a écrit: “Un autre grand jour de ma carrière accueillant le plus beau et élégant animateur de talk-show et animateur @sharonosbourne pour une transformation complète.

“Sharon a les cheveux 100% blancs et elle colorait ses cheveux une fois par semaine en rouge vif foncé depuis 18 ans.

“elle m’a expliqué qu’elle voulait faire cette transformation il y a longtemps mais chaque fois qu’elle essaie, cela aboutit à un désastre.

“Sharon était très fatiguée de se colorer les cheveux une fois par semaine et elle y était obligée car elle est à la télévision presque tous les jours pour animer son émission de télévision populaire @thetalkcbs.

“Je n’ai rien promis à Sharen mais je lui ai dit que je ferais de mon mieux, il m’a fallu un total de 8 heures du début à la fin pour l’amener à une blonde platine afin qu’elle n’ait pas à s’engager à colorer ses cheveux” une fois par semaine plus. J’ai passé un bon moment à passer ma journée avec cette âme (sic) magnifique, humble et douce. “

