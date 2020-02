Shawn Johnson East parle de changements de relation avec son mari maintenant qu’ils sont parents

La médaillée d’or olympique et ancienne championne de Dancing With The Stars Shawn Johnson East a récemment accueilli son premier enfant, sa fille Drew Hazel, avec son mari Andrew East en octobre. La nouvelle mère a partagé des photos de son nouveau-né sur les réseaux sociaux, ainsi que ses histoires personnelles sur la manière de naviguer dans le rôle d’un parent.

Johnson East a récemment révélé qu’elle était un peu surprise par les changements qu’elle vivait dans sa relation avec son mari maintenant qu’ils avaient un troisième membre de la famille.

Shawn Johnson East et Andrew East | Joe Scarnici / . pour Twentieth Century Fox Home Entertainment

Priorité au maintien d’un mariage fort

La gymnaste olympique a parlé de ses réflexions sur le fait de devenir maman sur un podcast de Miraculous Mamas avant son accouchement. “Je n’ai pas l’impression que tu es toujours prêt à avoir un enfant. Même maintenant, comme je suis prêt à le faire, je me prépare à faire venir un enfant ici tous les jours. Je ne me sens pas prêt », a déclaré Johnson East sur le podcast. “Il y a toujours une raison – c’est juste une tâche ardue à assumer.”

Alors que le jeune couple était extrêmement excité par l’arrivée de leur bébé, il souhaitait également que leur relation reste une priorité absolue. “Nous croyons tous les deux fermement que la meilleure façon d’élever un enfant est d’avoir la relation la plus solide en couple”, a expliqué Johnson East. “Nous sommes inquiets de faire de nous une priorité et de pouvoir aimer garder cette relation solide afin d’élever un enfant.”

Naviguer dans les relations

Tout en essayant de maintenir une relation solide, le jeune couple s’est rendu compte que la parentalité entraîne des changements inévitables dans la dynamique familiale.

“Ce n’est pas quelque chose que les gens vous préparent”, a déclaré Johnson East à Prevention. “Vous êtes habitué à ce que vous et votre proche soyez la priorité de chacun tout le temps. Vous n’avez jamais à partager votre personne avec une autre personne… en essayant de comprendre cette nouvelle dynamique de trois, cela prend une période d’adaptation. »

Son mari a noté le manque de sommeil auquel les parents d’un nouveau-né font face comme jouant un rôle dans leur nouvelle normalité. «Après les premiers matins et les nuits tardives, les premiers mois sont si durs, car au moment où il n’y a que moi et Shawn quand nous posons Drew la nuit, c’est comme: ‘Ne me parle pas, je suis fatigué . Je veux me coucher », a expliqué East.

Un rendez-vous romantique

Bien qu’il doive résoudre certains problèmes comme la plupart des nouveaux parents, East est clairement dévoué à sa femme. “J’ai été tellement impressionné par Shawn”, a-t-il déclaré. «C’est vraiment incroyable de voir tous les sacrifices que les mamans font. Il y a tellement de décisions à prendre et tant d’émotions qui entrent dans la parentalité. »

Bien que le couple partage de nombreux détails de leur vie sur les réseaux sociaux, ils savent également quand garder les choses privées. “Nous n’avons pas partagé beaucoup de larmes que nous avons versées”, a expliqué East. «Notre première priorité est de protéger notre famille, donc tout ce qui est le mieux pour cela. Certains des problèmes de mariage et des arguments que nous traitons, nous ne les partageons pas autant. “

“Il y a beaucoup de choses que nous traversons et ne sommes pas encore prêtes à partager, puis nous les partageons plus tard, ou nous ne le faisons pas”, a convenu Johnson East.

Pour l’instant, le couple réserve du temps pour que tous les deux se reconcentrent. “Nous essayons d’avoir un rendez-vous nocturne tous les jeudis de 17h à 22h”, a expliqué Johnson East. “En plus de cela, nous prenons un café le matin et recherchons des moments où nous pouvons avoir du temps de qualité ensemble.”

