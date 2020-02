Shay Mitchell: Je doute de mes compétences parentales

2020-02-26 13:30:06

La star de la télévision Shay Mitchell a avoué qu’elle remet constamment en question ses propres compétences parentales.

L’actrice de 32 ans – qui a une fille de quatre mois appelée Atlas avec son petit ami Matte Babel – a avoué être sa propre critique la plus dure en ce qui concerne la façon dont elle élève son enfant.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était dure avec elle-même en tant que mère, Shay a répondu: “Chaque jour.

“C’est un rappel constant pour moi que je fais du mieux que je peux, tout est super et qu’elle me regarde comme je suis Superwoman.

“Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, où vous vous dites:” Est-ce que je fais bien? Aurais-je pu faire mieux? Est-ce que ça va si je la laisse si longtemps? ”

“Tu n’as aucune idée, et je pense toujours à la façon dont quelque chose pourrait la toucher à mesure qu’elle vieillit.”

Malgré cela, Shay a la chance qu’elle et son petit ami soient entourés d’un réseau de soutien aussi solide.

L’actrice a également souligné l’importance de “rassurer” les premières mères.

La star de “Pretty Little Liars” a déclaré à “In The Know”: “Avoir ce groupe d’amis et de personnes très soudés dans ma communauté pour pouvoir se rabattre et avoir une conversation avec tout ce à quoi je pense en fait tellement mieux et tellement plus facile à dire: “Je ne suis pas la seule personne à ressentir ça.”

“C’est tout. C’est une question de réconfort.”

De plus, Shay a révélé qu’avoir un enfant l’a rendue encore plus reconnaissante envers sa propre mère et les sacrifices qu’elle a faits.

La star de la télévision – qui a joué le rôle d’Emily Fields dans “Pretty Little Liars” – a déclaré: “Chaque jour, j’appelle ma mère et je me dis:” Je suis désolé! ” Absolument.

“Les mamans là-bas en général, peu importe si vous avez une énorme équipe ou pas d’équipe du tout … c’est difficile.”

