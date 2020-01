Sheamus veut que Hugh Jackman rejoigne la WWE

2020-01-22 13:30:05

La star de la WWE Sheamus “aimerait” voir Hugh Jackman rejoindre le sport, car il pense qu’il est un “bon acteur”.

La star de la WWE Sheamus “aimerait” voir Hugh Jackman rejoindre le sport.

Le Celtic Warrior a déclaré qu’il pensait que la star de “Logan” ferait un excellent ajout à la liste de la WWE, car il est un “bon acteur” qui peut montrer la gamme dans ses rôles, alors qu’il comparait sa performance dans “The Greatest Showman” à sa rôle récurrent en tant que Wolverine.

Lorsqu’on lui a demandé par Sportskeeda quelle célébrité il aimerait le plus voir la transition vers la lutte professionnelle, Sheamus – dont le vrai nom est Stephen Farrelly – a déclaré: “J’adorerais voir Hugh Jackman sur le ring. C’est un bon acteur. Quand vous pouvez le voir sauter, danser, pour un film de cirque, puis être le personnage le plus méchant de Marvel. ”

Et Sheamus pourrait chercher à affronter Hugh lui-même, car il a récemment insisté sur le fait que malgré quelques “blessures” l’année dernière, il était de retour dans “la meilleure forme possible” et prêt à revenir sur le ring.

Fuyant un éventuel plan de retraite, la star du sport de 41 ans a expliqué: “C’est quelque chose qui est toujours dans votre esprit. Ce n’est un secret pour personne que j’ai eu quelques problèmes physiques, quelques blessures, car c’est ce que nous faire – et puis mon style aussi, ça triple, vous savez? Il y a eu quelques fois quand je me suis dit: “Est-ce que je vais y retourner?” Surtout quand j’ai eu une commotion cérébrale dans ce match après WrestleMania.

“Mais j’ai vraiment bien utilisé ce temps, je suis allé en physiothérapie, en boxe, en kickboxing. Je me suis mis en forme, j’ai perdu 40 livres. Je me sens mieux, j’ai meilleure apparence et je n’ai jamais eu plus faim pour revenir l’anneau. Pour moi, les dix premières années ont été juste un échauffement. C’est la vraie affaire maintenant. Je commence juste, mec. Je te dis que mon corps est incroyable. Je me sens mieux à 42 ans que je ne le faisais à 32 ans. “

Mots clés: Sheamus, Hugh Jackman

Retour au flux

.