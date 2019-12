Sheinelle Jones vient de faire cette annonce

Sheinelle Jones, co-animatrice de la Today Show’s troisième heure et Week-end aujourd'hui, a appris à être un expert en jonglage entre carrière et famille. Avec trois jeunes enfants – des jumeaux de 10 et 7 ans – et une carrière exigeante en journalisme audiovisuel dans une émission d'actualité matinale, Jones est devenu un maître dans l'établissement des priorités.

La co-animatrice a récemment modifié son horaire très chargé et partagé les détails avec les téléspectateurs.

«Today Show’s» Sheinelle Jones | Peter Kramer / NBC / NBC Newswire / NBCUniversal via .

L'acte d'équilibrage

Jones a récemment parlé de sa culpabilité pour ne pas avoir assez de temps avec ses enfants. Mariée à Uche Ojeh depuis 2007, la maman de trois enfants travaille à se couper un peu de mou. «C'est bien de reprendre son souffle. Accordez-vous une pause – vous stresser et avoir de la culpabilité n'aide personne », a-t-elle déclaré, selon SheKnows. «Et cela ne nous aide certainement pas physiquement ou émotionnellement. Donc, si vous vous donnez une pause, vous vous donnez une marge de manœuvre supplémentaire pour être une meilleure maman. "

Alors que certains ne jurent que par la structure, Jones a révélé qu'elle préférait prendre la journée en main. "Ma journée est toujours différente … Si je suis honnête, ma routine est le manque de routine", a-t-elle déclaré à Parade en août. «Je viens d'avoir 41 ans en avril et tout le monde me taquine parce que ma blague est que j'ai vraiment essayé de trouver un moyen de trouver une routine, même si les choses sont toujours un peu folles parce que dans ce métier on ne sait jamais vraiment où vous allez être le lendemain. "

Entre les besoins de son travail et de ses enfants, Jones a avoué que son emploi du temps était plus 24h / 24 que 9h-15h. «Je n'ai même pas de quart de travail, j'ai 24 heures non-stop (jours). La seule pause que j'ai dans mon emploi du temps, c'est quand je dors », a-t-elle déclaré. «Et quand je m'endors la nuit, c'est parce que physiquement je ne peux plus garder les yeux ouverts. Il y a des jours où je m'endors dans mes vêtements et me réveille avec un coup de fouet. Je vais toujours, (mais) je travaille à ralentir un peu. Le changement ne se termine jamais. "

Quelques nouvelles d'elle

Travailler six jours par semaine en co-arrosage Aujourd'hui troisième heure et Week-end aujourd'hui a rattrapé la maman qui travaille, où elle a décidé de réduire sa charge professionnelle et a annoncé un changement d'audience du matin.

«Autant que j'aime mon samedi Aujourd'hui famille, ça va être mon dernier jour d'ancrage du spectacle. Comme je suis tellement occupée les jours de semaine, je me suis dit, vous savez quoi, que je devrais probablement voir ces trois enfants que j'ai à la maison », a expliqué Jones, selon Today.com. «Ce sont des jumeaux de 7 ans et un enfant de 10 ans – Kayin, Clara et Uche – chaque fois que je lève les yeux, j'ai l'impression qu'ils ont l'air un peu plus vieux, donc je vais être chez eux le samedi matin. »

Même si elle ne sera pas au bureau de Week-end aujourd'hui à l'avenir, Jones sera toujours aux côtés de son collègue Aujourd'hui co-organise du lundi au vendredi matin. Choisir de quitter le programme du samedi n'a pas été facile pour le journaliste. "Cela a été un incroyable cinq ans et plus", a-t-elle déclaré à propos de son passage dans la série.

"Cela a été un incroyable cinq ans et plus, mais depuis un an, je travaille du lundi au vendredi en co-organisant le @ 3rdHourTODAY, tout en ancrant #WeekendTODAY … Même si j'aime ma famille du samedi AUJOURD'HUI, ce sera mon dernier jour pour ancrer le spectacle. » pic.twitter.com/fFuhb2zOeY – AUJOURD'HUI (@TODAYshow) 21 décembre 2019

Pousse la positivité

Jones a gagné une impressionnante base de fans pendant son temps Aujourd'hui, probablement en raison de son fort instinct journalistique et de sa volonté de toujours prendre la route haute. "Vous envoyez simplement des vibrations positives", a déclaré Jones à SheKnows en mai. "Je pense que si nous pouvons chacun prendre un moment pour être responsables de ce qui sort de notre bouche, de ce qui sort de nos doigts lorsque nous tapons, nous irons beaucoup plus loin et je pense que nous pouvons vaincre la négativité."

le Aujourd'hui co-animatrice a révélé que rester fidèle à elle-même et vivre authentiquement la protège de ceux qui choisissent d'emprunter la voie négative. "Si vous projetez la réalité et si vous êtes authentique, cela enlève un peu la piqûre", a déclaré Jones. «Les trolls sont plus susceptibles d'attaquer lorsqu'ils sentent comme quelqu'un de sincère. Donc pour moi, franchement, vous ne pouvez rien me dire de moi que je ne connaisse pas déjà. "

Alors que les fans manqueront de voir Jones le samedi, ils pourront toujours la rattraper Aujourd'hui pendant la semaine!