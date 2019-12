Shep Rose propose des suggestions aux touristes qui visitent Charleston

Shep Rose de Charme du Sud reçoit souvent des tweets et des messages de fans qui envisagent de visiter Charleston, en Caroline du Sud. De nombreux fans veulent des recommandations de restaurants, tandis que d'autres demandent des endroits idéaux pour faire la fête.

Plutôt que de répondre à chaque message et tweet, Rose a créé un guide pour naviguer à Charleston. Il a partagé le guide sur son blog Shep Gear et détaille non seulement où aller, mais offre des conseils d'initiés à chaque endroit. Bien qu'il n'inclue pas de conseils sur les endroits où faire du shopping ou diverses attractions touristiques, Rose sait certainement où prendre un bon repas en ville ou un cocktail.

Craig Conover, Shep Rose, Austen Kroll | Banque de photos Dia Dipasupil / Bravo / NBCU via .

Il a inclus une belle sélection de lieux allant des repaires les plus chers aux joints abordables à peu près n'importe quel touriste peut se permettre. Les fans peuvent également finir par repérer Rose dans certaines de ses suggestions de restaurants et de bars.

Il comprend un large éventail d'options de restauration

Où manger à Charleston? Rose recommande Halls Chophouse, en particulier pour le steak. "Je pense que c'est le meilleur steak de la ville", a-t-il expliqué. "J'y ai emmené mes parents il y a quelques années et mon père a dit aux propriétaires (les sympathiques frères de Hall" que c'est le beat steak 🥩 que j'ai eu en 6 ans. "Ce qui a soulevé la question. Que s'est-il passé il y a 6 ans? Le bar est bon, même les lundis et mardis… principalement une foule âgée et monnayée. C'est vraiment amusant de voir des divorcés naviguer dans le bar à la recherche d'un rachat.

Mais pour la «meilleure nourriture de la ville», consultez Fig, affirme-t-il. «La plupart conviennent de la meilleure nourriture de la ville. Difficile d'obtenir une réservation. Les gnocchis à la bolognaise sont incomparables. »Et qu'est-ce qu'une visite dans le Sud sans avoir un bon barbecue? Rose recommande le barbecue Hometeam. «Lancé par un collègue diplômé de Géorgie. Une institution de Charleston. L'emplacement de l'île de Sullivan est un de mes préférés. Le barbecue est bon. Le personnel et la scène sont ce que les gens aiment. L'endroit du centre-ville est assez récent et est un endroit idéal pour se rassembler et regarder un match ou écouter de la musique en direct. »

Pour la cuisine traditionnelle du sud, Rose propose le Hominy Grill. “Vous cherchez des plats frits du sud. Nourriture de type petit déjeuner et brunch. C'est ta place. Très populaire. De longues lignes. Mais vous devez dire que vous êtes allé ici pour les biscuits et la sauce, etc. »

Il a également des recommandations de bar et de club

Charme du Sud c'est tout sur la scène de la fête et Rose a le dos. Il a deux recommandations sur lesquelles il est «partisan», uniquement parce que ce sont ses propres entreprises soutenues. Le Commodore est un endroit où vous pouvez danser toute la nuit. "Un autre parti pris (recommandation)", a écrit Rose. «C'est l'autre endroit que nous avons aidé à ouvrir avec Taylor! Un vieux club de jazz auquel nous ne faisions pas grand-chose. C'était parfait comme ça. Dégage définitivement un club de blues de Chicago mélangé à une ambiance de plongée jazz à la Nouvelle-Orléans. Super musique funk locale et gens qui dansent. Tellement amusant. Si vous voulez un joint de danse qui n'est pas ringard ou rempli de milléniaux, c'est votre place. "Il suggère également de frapper son autre entreprise, The Palace Hotel pour une bière glacée.

Pour ceux qui veulent frapper un club qui offre un service de bouteille, Rose suggère Republic. «Si vous voulez un club traditionnel avec un service de bouteille, de la musique contemporaine et les milléniaux dont je parlais. Ceci est l'endroit. Le bonus supplémentaire est qu'il y a un espace extérieur avec un bar pour discuter avec des amis ou fumer. Vous avez donc des options, ce qui est toujours une bonne chose. Les barmans sont super cool. "

D'autres recommandations incluent Trio, The Warehouse et aussi, un bowling amusant, bien nommé The Alley. «Je suis également partenaire de ce bel établissement. C'est l'endroit pour regarder n'importe quel grand match de sport. L'Allée est également la seule piste de bowling du centre-ville (avec 8 pistes), beaucoup de jeux et de la bonne nourriture et des boissons. Il y a de la place pour bouger qui me plaît. Vous ne vous ennuierez jamais ici. "