Sherry Pie de Drag Race s’excuse après avoir été accusé de pêche au chat pour des vidéos obscènes

La star de “RuPaul’s Drag Race”, Sherry Pie, a présenté ses excuses jeudi soir après avoir été accusée d’acteurs de la pêche au chat en ligne.

La drag queen – dont le nom en dehors de drag est Joey Gugliemelli – se serait fait passer pour un directeur de casting, demandant aux acteurs de réaliser des actes embarrassants et souvent sexuels, sous le couvert d’une audition, dont un pour une production fictive de HBO appelée “Bulk” . “

“Je veux commencer par dire combien je suis désolé d’avoir causé un tel traumatisme et une telle douleur”, a écrit Gugliemelli dans un long Facebook Publier. “Je sais que la douleur et le mal que j’ai causés ne disparaîtront jamais et je sais que ce que j’ai fait était mal et vraiment cruel.”

L’un des accusateurs, Ben Shimkus, s’est rendu sur Facebook mercredi pour décrire son expérience avec Gugliemelli, qu’il a rencontré au programme de théâtre musical de l’Université d’État de Cortland. Shimkus affirme que Gugliemelli l’a mis en relation avec une directrice de casting nommée Allison Mossey, qui cherchait un acteur pour une “nouvelle pièce au prestigieux Playwright’s Horizons à New York”.

Après plusieurs courriels avec Mossey, Shimkus a allégué qu’on lui avait finalement demandé de réaliser des actes “particulièrement sexuels et maladroits” sur vidéo comme une audition pour le personnage de Jack, qui a parlé de “combien ses aisselles ont commencé à puer et combien il aimé ça “dans le script fourni.

“Je me souviens que je me sentais un peu gêné par ce que j’enregistrais”, a déclaré Shimkus BuzzFeed News. «J’enregistrais entièrement par moi-même et je le faisais dans ma maison hors campus exclusivement lorsque j’étais seul.»

Sur sa publication sur Facebook, il a écrit: “J’ai subi un traumatisme émotionnel massif. Je considère que les mois suivants sont les plus bas pour ma santé mentale.”

Un autre accusateur, Josh Lillyman, a affirmé que Gugliemelli a déclaré qu’il agissait en tant qu ‘”agent de casting auxiliaire” pour une femme nommée Allison Mossey à New York travaillant avec HBO sur un projet appelé “Bulk” sur un homme prenant des stéroïdes et de plus en plus “grandissant de plus en plus gros” jusqu’à ce qu’il remplisse toute la pièce “, selon Buzzfeed.

Lillyman allègue que Gugliemelli l’a encouragé à se masturber sous une douche avant l’audition et en vidéo également. Lillyman a dit qu’il était obligé.

“J’ai fait tout ce qu’il m’a demandé car à ce moment-là, il avait accumulé tellement de détails pour l’émission que j’étais vraiment convaincue qu’elle était réelle et associée à HBO”, a déclaré Lillyman au point de vente. “Il m’a fallu beaucoup de temps pour briser cette illusion. Je faisais volontiers toutes les choses qu’il me demandait.”

Un accusateur anonyme a déclaré à la publication qu’il avait été contacté via son site Web par un directeur de casting nommé Allison Mossey, qui lui a finalement donné le numéro de téléphone de Gugliemelli en supposant que Gugliemelli était l’assistant de Mossey nommé “Joey”.

L’acteur affirme qu’on lui a dit de se filmer torse nu “jouant” un “personnage dégoûtant” dans l’espoir de décrocher un rôle dans une production de HBO appelée “Bulk”.

Shimkus et Lillyman ont découvert la ruse présumée de la pêche au chat après avoir contacté Playwrights Horizon, qui a déclaré que la société n’avait jamais employé un Allison Mossie.

Lillyman a déclaré au magasin qu’il avait été humilié pendant des années, en disant: “Je l’ai en quelque sorte enterré et j’ai dit que je ne pouvais rien y faire”, a-t-il déclaré.

Après que Buzzfeed a rapporté les accusations, Gugliemelli a publié ses excuses en ligne.

“Jusqu’à ce que je sois sur ‘RuPaul’s Drag Race’, je n’ai jamais vraiment compris à quel point ma santé mentale et le fait de prendre soin des choses signifiaient”, a-t-il écrit. «J’ai appris dans cette émission à quel point il est important de« s’aimer soi-même »et je ne pense pas m’être jamais aimé moi-même. Je cherche de l’aide et je reçois un traitement depuis mon retour à New York. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés avec mes actions. . – Je tiens également à dire combien je suis désolé pour mes sœurs de la saison 12 et honnêtement l’ensemble du réseau et de la société de production. Tout ce que je peux faire est de changer le comportement et cela commence par moi et je fais ce travail.

Sur sa publication sur Facebook, Shimkus a déclaré qu’il avait finalement révélé son expérience dans l’espoir que cela empêcherait qu’une telle chose ne se reproduise. Il a été invité à se manifester après avoir appris que Sherry Pie ferait ses débuts dans “Drag Race” le vendredi 6 mars.

“Avec une plateforme plus grande, elle a la possibilité de faire cela à plus de gens”, a déclaré Shimkus à Buzzfeed. “Je voulais lutter contre ça.”

La saison de Sherry de “RuPaul’s Drag Race” a été enregistrée avant que les allégations ne soient révélées.

