Sheryl Crow: «Être une mère célibataire n’était pas mon premier choix»

Sheryl Crow dit qu’être une mère célibataire n’était pas son premier choix, mais elle est heureuse d’avoir changé sa perception de ce que pourrait être sa vie.

L’auteur-compositrice-interprète de 58 ans a adopté elle-même les fils Wyatt, 12 ans, et Levi, neuf ans, mais a admis qu’elle ne voulait pas élever seule ses enfants.

Elle a déclaré à Yahoo Entertainment: “Cela n’aurait pas été mon premier choix de le faire moi-même. Mais pour être parfaitement honnête, j’ai l’impression que la façon dont ma vie s’est déroulée, la façon dont les choses se sont passées pour moi ne sont pas conventionnelles. .

“Je pense que parce que j’ai été élevé dans un ménage vraiment conventionnel avec deux parents qui sont toujours mariés, 65 ans, que vous vous limitez en disant:” Eh bien, c’est comme ça que ça doit descendre, c’est comme ça Pour pouvoir dire simplement, vous savez quoi, je ressens un instinct maternel et un désir pour les enfants et je vais ramer le bateau à mi-chemin et nous verrons s’il vient et me rencontre, et il l’a fait … Parfois, prendre votre perception de la façon dont vous pensez que votre vie est censée ressembler, la retirer de l’image crée vraiment des opportunités incroyables. ”

Sheryl élève ses fils à Nashville, Tennessee, car elle ne veut pas qu’ils grandissent sous les projecteurs.

Elle a expliqué: “Je veux qu’ils décident à quel moment ils veulent vivre leur vie aux yeux du public … Je suis fière d’eux et ils sont précieux et beaux et les garçons les plus incroyables et parfaits du monde. Je peux dire en toute sécurité que la façon dont cela a été déployé pour moi a vraiment été une bénédiction que tout ce que je voulais faire égoïstement quand j’étais plus jeune, je l’ai retiré de mon système, et maintenant tout tourne autour de mes garçons. ”

