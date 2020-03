Sheryl Crow fait part de ses vœux à Tom Hanks après le diagnostic de coronavirus

2020-03-12 09:30:07

Sheryl Crow a fait part de ses vœux à Tom Hanks et Rita Wilson après avoir été diagnostiqués avec un coronavirus en Australie.

L’acteur “Beautiful Day in the Neighbourhood” et sa femme – qui sont actuellement en Australie – ont été testés pour la maladie à grande échelle après avoir souffert de “courbatures, frissons et fièvres légères”, et après avoir révélé leur diagnostic sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars ont répondu pour envoyer leur soutien au couple.

Sheryl Crow, 58 ans, a écrit sur Twitter: “. @ Tomhanks et @RitaWilson … je pense et je prie pour vous deux! J’espère que vous passerez à travers cela et que vous rentrerez rapidement à la maison !! Amour (sic)”

Alors que Mia Farrow a ajouté: “Vous envoyer, Rita et vous, un grand amour et vous souhaiter à tous les deux un prompt rétablissement”

Et Richard Marx a tweeté: “Je viens de parler à ma sœur d’un autre monsieur @RitaWilson qui sonne plutôt bien mais envoyons tous de l’amour et des prières et toutes les bonnes vibrations à elle et à @tomhanks (sic)”

La star de la musique country Michael Ray a également commenté le diagnostic de Tom et Rita, affirmant que le virus n’aurait aucune chance contre l’acteur de 63 ans, citant les environnements difficiles dans lesquels ses personnages ont survécu dans ses films.

Il a écrit: “Il a survécu à un accident d’avion et s’est retrouvé coincé sur une île pendant 4 ans. Il a survécu à la cour arrière de Sids et à la griffe. Il a survécu à travers tout le pays et a été abattu” dans les fesses “Il a sauvé le soldat ryan! Coronavirus a choisi le mauvais type à F # * k avec. #tomhanks (sic) ”

Tom a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux mercredi (11.03.20), et a déclaré que lui et Rita prévoyaient de s’isoler jusqu’à ce qu’on leur dise qu’ils pouvaient à nouveau sortir en public.

Il a expliqué dans une déclaration: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures.

“Rita avait des frissons qui allaient et venaient. De légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le Coronavirus, et nous avons été jugés positifs.

“Eh bien, maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis.

“Nous, Hanks, seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde informé et mis à jour. Prenez soin de vous! Hanx! “

