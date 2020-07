Shia LaBeouf accusé de Brownface, le réalisateur David Ayer réagit

On a demandé au réalisateur pourquoi il n’avait pas choisi d’acteur latin après la première bande-annonce de « The Tax Collector ».

Shia LaBeouf a été accusé de « brownface » après que les fans aient eu un aperçu de son dernier film, le film réalisé par David Ayer « The Tax Collector ».

Annonces :

La première bande-annonce du film à venir a été dévoilée la semaine dernière, dans laquelle LaBeouf et le costar Bobby Soto jouent des « collecteurs d’impôts » pour un patron du crime de Los Angeles. Après sa chute, un fan a tagué le réalisateur sur Twitter pour lui poser une « question vraiment importante ».

« @DavidAyerMovies Hé, question vraiment importante à laquelle je pense que vous devriez répondre publiquement en 2020 », a-t-il commencé. « Est-ce que Shia Lebouf joue un personnage latino dans Tax Collector? Si oui, pourquoi n’avez-vous pas choisi un acteur latin? »

« Réponse vraiment importante – Shia joue un whiteboy qui a grandi dans le capot », a répondu Ayer. « C’est un mec juif jouant un personnage blanc. Aussi le seul mec blanc du film. »

« J’ai grandi sur le capot et je suis un whiteboy », a-t-il poursuivi. « La culture chicano est inclusive – j’ai vu des whiteys, des asiatiques, des noirs, des philippins tous travailler pour le capot. Cela fait partie de la culture de la rue. »

Ayer a répondu à un autre critique qui a tweeté: «Dites à tous les enfants comment vous êtes le meilleur auteur de cholo d’Hollywood, et vos raisons de bretzel Shia Lebeouf est en quelque sorte en train de jouer un cholo de film bizarre dans un film de flic et comment tout cela n’est pas vraiment #brownfacing «

. / Funny or Die

Alyssa Milano revient sur l’accusation de Blackface: «F — vous-même avec votre campagne de diffamation»

Voir l’histoire

« Vous venez de leur dire. Ce n’est pas un film de flic », a expliqué le réalisateur. « Et Shia joue quelque chose de très spécifique. Pas un visage brun. »

LaBeouf a prouvé qu’il était dévoué à ce rôle en se faisant tatouer le nom de son personnage Creeper sur son ventre avant de filmer.

« Il est l’un des meilleurs acteurs avec lesquels j’ai travaillé, et il est le plus engagé dans le corps et l’âme », a déclaré Ayer dans une récente interview avec SlashFilm. « Il a eu une dent tirée sur ‘Fury’, puis sur ‘Tax Collector’, il s’est fait tatouer tout le torse. Donc, il va en quelque sorte, et je n’ai jamais connu personne qui s’était engagé. »

« The Tax Collector » doit sortir le 7 août. Voici le synopsis officiel du film:

David (Bobby Soto) et Creeper (Shia LaBeouf), sont des « percepteurs d’impôts » pour le seigneur du crime Wizard, récoltant sa part des bénéfices des transactions illicites des gangs locaux. Mais quand le vieux rival de Wizard revient à Los Angeles du Mexique, l’entreprise est bouleversée, et David se trouve désespéré de protéger ce qui compte plus pour lui qu’autre chose: sa famille.