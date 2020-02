Shia LaBeouf critiquée pour son impatience avec sa co-star aux Oscars 2020

Lors de la cérémonie des Oscars hier soir, Shia LaBeouf a remis le prix du meilleur court-métrage en direct avec Zack Gottsagen, sa co-vedette de son film 2019, The Peanut Butter Falcon.

Shia LaBeouf et Zack Gottsagen aux 92e Oscars | CRAIG SJODIN via .

Gottsagen a marqué l’histoire lors de la cérémonie d’hier soir, devenant la première personne trisomique à présenter à la cérémonie de remise des prix.

Aujourd’hui, certains critiquent LaBeouf pour son comportement lors de la remise des prix.

Voici ce qui s’est passé et les critiques que certains adressaient à LaBeouf hier soir.

Qui est Zack Gottsagen?

Zack Gottsagen a partagé la vedette avec LaBeouf dans The Peanut Butter Falcon, un film sur un homme atteint du syndrome de Down qui s’enfuit d’une maison d’habitation pour essayer de poursuivre son rêve de devenir un lutteur professionnel, mais se lie d’amitié avec un criminel qui devient son entraîneur et son plus grand supporter.

Gottsagen et LaBeouf sont restés amis, à tel point que l’acteur de 33 ans a invité Gottsagen à la cérémonie d’hier soir.

Gottsagen a déclaré à l’Associated Press l’année dernière à propos de son apparition au cinéma avec LaBeouf, “Cela signifie que certaines personnes croient en moi … (et) beaucoup de gens aiment mon talent.”

Ce qui s’est passé pendant le spectacle des Oscars

Les deux acteurs ont commencé leur présentation du meilleur court métrage en direct, à tour de rôle. À certains moments, comme n’importe qui pourrait, debout dans une pièce avec tant d’yeux et de caméras sur eux, Gottsagen a hésité à dire sa part et à ouvrir l’enveloppe Oscar. Même LaBeouf a peut-être été un peu nerveux, lorsqu’il a incorrectement annoncé le vainqueur du prix comme la Veuve du voisin, au lieu de Window.

Shia LaBeouf et Zack Gottsagen | Kevin Winter / .

Pour certains téléspectateurs, LaBeouf semblait devenir tendu et précipiter Gottsagen, probablement parce qu’il était lui-même pressé de faire bouger les choses. À certains moments, LaBeouf gloussait et détournait les yeux, ce qui, selon certains, le faisait rire de son costar de 34 ans.

Réponse de Twitter lors de la remise des prix

Twitter n’avait aucune patience pour le manque apparent de patience de LaBeouf avec Gottsagen.

“Pourquoi #ShiaLaBeouf est un d *** en ce moment et agit comme s’il n’avait aucune patience pour l’enfant”, a tweeté un téléspectateur.

Un autre était incrédule à ce qu’ils considéraient comme l’insensibilité de LaBeouf, disant: «Vous êtes sur une scène nationale et vous avez l’air agacé par votre co-présentatrice!?! Vous êtes un acteur #ShiaLaBeouf au moins agissez comme un être humain décent. #Oscars ”

(L-R) Shia LaBeouf et Zack Gottsagen | Kevin Mazur / .

Mais beaucoup d’autres sur Twitter soutenaient la star d’Even Stevens, qui a crédité Gottsagen de l’avoir aidé à rester sobre, et le soutien qu’ils pensaient que l’acteur manifestait envers son ami.

«Shia Labeouf n’a rien fait de mal. Il a traité son ami comme un vrai humain. J’ai vu de la compassion, pas de l’ennui. Twitter est ridicule de lui faire honte », a déclaré un tweet défendant l’acteur gagnant d’un Emmy.

Shia LaBeouf (R) et Zack Gottsagen | Kevork Djansezian / .

De même, un autre tweet a défendu LaBeouf, «Shia essayait clairement d’aider son meilleur ami qui était nerveux. Vous pouviez l’entendre lui chuchoter tout en tapotant, alors il devait parler. Il l’a ensuite aidé en lui montrant où ouvrir l’enveloppe et a chuchoté juste là. IL N’ÉTAIT PAS BRUT #Oscars ”

LaBeouf n’a encore rien dit sur la perception qu’ont les téléspectateurs de son langage corporel sur scène. Cependant, cela en dit long sur son amitié avec Gottsagen que LaBeouf a lancé l’invitation des Oscars à son collègue acteur en premier lieu.