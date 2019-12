Show Creator révèle ce que c'était que d'obtenir Bill Gates pour la finale de la série

La série comique HBO Silicon Valley a mis fin à sa longue saison de six saisons en décembre 2019. Bien que la série ait eu une poignée de stars de la comédie, les producteurs ont fait apparaître le titan technologique Bill Gates dans la finale. À quoi ressemblait la légende de Microsoft sur le tournage de l'émission télévisée qui parodie sa propre industrie? Le créateur de la série, Mike Judge, a révélé les informations en coulisses dans une récente interview. (Alerte spoiler pour la finale de la série Silicon Valley au dessous de.)

La finale de la série «Silicon Valley» clôt les personnages

Le casting de Silicon Valley | FilmMagic / FilmMagic

dans le Silicon Valley Final de la saison 6, le PDG Richard Hendricks, interprété par l'acteur Thomas Middleditch, organise un événement pour lancer le partenariat Pied Piper-AT & T. Mais comme les dirigeants de Pied Piper découvrent que leur IA révolutionnaire finira par apprendre à décrypter n'importe quel code, il est trop dangereux de le publier. Richard et son collègue Gilfoyle, interprétés par Martin Starr, planifient l'échec de leur propre entreprise et l'humiliation très publique en remplaçant leur code d'origine par un code délibérément destructeur. Après que certains employés non informés sont revenus à l'original, un autre exécuteur Pied Piper Dinesh, joué par Kumail Nanjiani, monte au nœud au sommet d'un gratte-ciel pour inverser le code.

L'acteur principal Middleditch a également révélé ce qu'il pensait Silicon Valley »s finale de USA Today.

"Le spectacle est à parts égales sur l'échec (et) le succès", a partagé Middleditch. "Comme les personnages (l'ont dit), ils vont réussir à échouer. Faire cela à la chose à laquelle vous avez consacré votre vie est l'ultime chute sur l'épée. "

Le «bruit» des données du code destructeur de Pied Piper fait courir les rats dans la ville. C’est un clin d’œil parfaitement moderne à la légende du joueur de flûte.

Comment le géant de la technologie Bill Gates a diffusé l'épisode final de la saison 6

La catastrophe de Pied Piper conduit à une sorte de montage en camée dans le Silicon Valley final. Nous voyons Conan O’Brien faire des blagues en monologue sur son talk-show de fin de soirée. Ensuite, nous voyons Jim Cramer de Mad Money crier sur l'affaire. Dans un aperçu de style documentaire de l'échec de l'entreprise de technologie de fiction, l'épisode final de la série fait écho au récit médiatique entourant l'arnaque technologique connue sous le nom de Theranos.

Cependant, le plus grand nom de l'émission dans la finale de la série est le milliardaire de renommée mondiale, Bill Gates. Dans le documentaire de l'épisode, Gates est perplexe face à la débâcle embarrassante de Pied Piper.

Matt Ross | Eddy Chen / HBO

"C'est bizarre", dit Gates dans une interview pour les documentaristes. «Il semblait vraiment que Pied Piper allait travailler. Quelque chose ne correspond pas. "

Mike Judge, le cerveau / producteur exécutif derrière Silicon Valley, a déclaré à USA Today qu'obtenir des portes était fondamentalement un rêve de pipe pour le spectacle. Le juge a déclaré qu'ils avaient essayé de faire apparaître les dirigeants de Facebook, Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, dans les saisons précédentes, mais cela n'a pas fonctionné.

"Quelqu'un m'avait demandé autour de la saison 2," Si vous pouviez faire participer quelqu'un à la série …? "Et je me suis contenté de jeter" Bill Gates ", a expliqué le juge. Par conséquent, la Silicon Valley la finale était comme un rêve devenu réalité.

«C'était assez étonnant d'avoir Bill Gates dedans», a déclaré le juge. "Nous l'avons finalement obtenu." Le juge a également révélé que Gates était incroyable d'avoir sur le plateau.

Fondateur de Microsoft Bill Gates | LIONEL BONAVENTURE / . via .

Le caméo, at-il dit, "a parfaitement fonctionné". Le juge a même complimenté les côtelettes de Gate.

"Il était en fait un très bon acteur", a admis le juge.

Est-ce que ‘Silicon Valley’ aura une saison 7 sur HBO?

"Je serais ouvert à cela", Silicon Valley Le producteur exécutif et réalisateur Alec Berg a déclaré à propos de la reconstitution du gang. «J'adore travailler avec les gars.» Berg semble indiquer que l'avenir est grand ouvert.

"Personne n'est mort dans la finale – enfin, nous ne le savons pas avec certitude – mais ils sont partout", a-t-il déclaré. "Alors qui sait?" Et la star de l'émission, le rêveur de Pied Piper lui-même, Thomas Middleditch?

Thomas Middleditch, Zach Woods, Martin Starr, Kumail Nanjiani | Eddy Chen / HBO

"Je suis vraiment content de la façon dont cela s'est terminé", a déclaré la star de l'improvisation Silicon Valley finale dans USA Today. "Les finales de série sont difficiles et celle-ci était si satisfaisante." Middleditch a déclaré que son personnage, toujours aussi anxieux et foutu, atterrit là où il était censé être.

«Où Richard se retrouve dans un classique Silicon Valley la fin douce-amère est parfaite », a déclaré Middleditch.