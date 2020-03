Showrunner «Under Deck Med» déclare que Jack Stirrup et Aesha Scott sont enfin à nouveau amis

Jack Stirrup et Aesha Scott de Under Deck Mediterranean étaient totalement #couplesgoals pendant un certain temps dans l’émission. Les fans étaient complètement investis dans l’adorable duo… mais hélas.

Aesha Scott | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le couple avait une plaisanterie émotionnelle, mais elle s’est rapidement effondrée quand ils ont frappé la terre ferme. Les fans se souviennent probablement de la proposition de Stirrup’s “allez-vous être ma petite amie”. De plus, le couple se blottissait et se câlinait constamment pendant la moitié de la saison. Les fans ont adoré cette relation et ont été déçus d’apprendre qu’ils n’étaient plus ensemble.

Scott a partagé son histoire Instagram vers la fin de la saison, ils se sont séparés. “Pour certains qui n’ont pas entendu, je ne voulais pas faire éclater votre bulle mais oui, nous ne sommes plus ensemble”, a-t-elle révélé. “Je suis tellement désolé pour le monde. Parce que je sais que vous vouliez tous vraiment que nous soyons. »

Elle a ajouté: “Quand vous êtes en plaisance, vous êtes dans une telle bulle. Et puis vous partez et vous entrez dans votre vraie vie. Et vous devez en quelque sorte penser à la logistique de tout et cela change toujours lorsque vous quittez un bateau. Ça change toujours. »

Ils n’étaient pas au meilleur endroit après la fin du spectacle

À l’époque, Scott a dit qu’elle et Stirrup étaient toujours en bons termes. “C’est un homme merveilleux et un grand match pour mon humour ludique, ce qui en a fait une expérience encore plus amusante!” Elle a ajouté: «Ne vous inquiétez pas, il n’y a absolument aucun ressentiment. Rien que de l’amour et de bons souvenirs! ”

Même si Scott en est resté là, elle et Stirrup ont touché une mauvaise passe pendant un certain temps. Ci-dessous, la showrunner de Deck Med, Nadine Rajabi, explique que le couple a eu sa propre version de la «distanciation sociale» pendant un certain temps. “Aesha et Jack ne sont pas ensemble en ce moment”, a-t-elle précisé sur le podcast Bleav No Script No Problem. “Ils sont amis. Ils ont en quelque sorte arrêté de parler pendant très longtemps. Mais ils se sont à nouveau réunis et ils sont amis. “

Où sont Jack et Aesha maintenant?

Rajabi a offert une mise à jour sur Scott et Stirrup. “Jack est en train d’avoir un bébé avec sa petite amie avec qui il est sorti un peu avant le spectacle, puis après”, explique Rajabi. “Alors je me souviens, Jack est comme,” Nadine, j’ai besoin d’argent, que dois-je faire? ” dit-elle dans son incroyable accent de Liverpool. Elle rit: “Je suis comme, je ne connais pas Jack. Tu dois continuer à travailler, mec. Et je me disais: “Pauvre gars.” C’est un être humain si adorable. J’aime tellement ce mec. Je pense qu’il va être un grand père. “

“Aesha est en Nouvelle-Zélande, elle le tue”, dit Rajabi. «Elle fait un spectacle en Nouvelle-Zélande que nous avons en Amérique. Je ne sais pas encore si elle a été annoncée. Mais cela a à voir avec la danse. » Rajabi ne peut pas tout divulguer mais pense qu’elle a un indice assez important. Ajoutant: “Mais ils se débrouillent bien et ils sont toujours amis, mais ils ont traversé une grande période où après le spectacle ils se sont séparés et n’ont pas parlé. Parce que Jack a commencé à sortir avec la fille avec qui il sortait auparavant. Et elle en était bouleversée. Mais ils ont réussi. »