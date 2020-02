Si le spectacle était annulé, Vanessa Marcil reviendrait-elle sous le nom de Brenda Barrett?

Les fans de Brenda Barrett de l’Hôpital général sont toujours impatients de voir le personnage revenir. Il y a près d’une décennie, Barrett a refusé si elle reviendrait à l’émission si elle devait mettre fin à sa longue diffusion à la télévision.

L’histoire de la relation de Brenda Barrett à l’hôpital général

Marcil a dépeint Brenda Barrett à l’Hôpital général principalement de 1992 à 1998. Elle est ensuite revenue de 2002-2003 puis à nouveau de 2010-2011. Marcil est apparu pour la dernière fois dans l’émission en 2013.

Adolescente, elle a commencé une relation avec le gangster Sonny Corinthos. Le couple deviendra l’un des couples les plus populaires de l’histoire du feuilleton. Elle a également été mariée à Jasper Jacks, enflammant l’un des triangles amoureux les plus mémorables de la série.

Brenda a également été brièvement mariée au bras droit de Sonny, Jason Morgan, mais cela faisait en fait partie d’un programme de chantage plus vaste. Malgré cela, Marcil a à un moment voulu un triangle amoureux comprenant Sonny et Jason.

Elle a déclaré à MichaelFairmanTV en 2011: «J’adorerais faire un triangle avec Maurice, moi et Steve Burton. Steve m’a fait traverser mes premiers mois quand j’ai rejoint GH et je ne l’oublierai jamais. J’avais des problèmes de santé très graves, j’ai été transporté à l’hôpital en ambulance, il y avait toutes sortes de drames et Steve était mon rocher. Pouvez-vous imaginer si Brenda va coucher avec Jason? Cela causerait tellement de problèmes. »

Si le spectacle prenait fin, Vanessa Marcil reviendrait-elle?

Dans la même interview, Marcil a également parlé si elle reviendrait à l’hôpital général pour clore les scénarios de Brenda si le spectacle était annulé. Maintenant, des années plus tard en 2020, l’Hôpital général semble être en sécurité sur ABC, mais en 2011, de nombreux savons étaient en danger et All My Children et One Life to Live ont été annulés l’année suivante.

À l’heure actuelle, il y a même des spéculations selon lesquelles All My Children et One Life to Live pourraient revenir à ABC.

Pourtant, il est intéressant de revenir sur les commentaires de Marcil pour savoir si elle reviendrait à l’émission si l’Hôpital général cessait de diffuser.

Elle a dit: «Je sais que c’est une réalité mais je préfère rester délirante. Peu importe ce que je fais dans ma carrière, j’avais l’intention de revenir à GH et de vieillir dans la série et de devenir Anna Lee [the late actress who played Lila Quartermaine]. S’asseoir et faire venir tous les jeunes personnages me parler et obtenir une grande sagesse sur la vie – le genre de chose que vous ne pouvez faire qu’avec des savons – serait tellement merveilleux! Anna Lee me manque tellement. Je ne peux même pas penser à Stuart Damon [Alan] sans fondre en larmes. Où sont les Quartermaines? “

En ce qui concerne spécifiquement l’annulation de l’émission, elle a déclaré: «Je pense que c’était une erreur de se débarrasser de toute cette histoire. Aaaauuurgh! Il est si difficile de penser à l’annulation. C’est tellement difficile de parler, mais [GH exec producer] Jill Phelps et moi en avons discuté l’autre jour. Si GH devait finir, je veux être là. Si Dieu nous en préserve, ce spectacle est annulé, je vous garantis que Sonny et Brenda partiront ensemble au coucher du soleil! Cela ne signifie pas que Sonny peut ne pas trouver l’amour avec quelqu’un d’autre et avoir une excellente relation d’ici là. “