Si «Tiger King» sort un nouvel épisode, que révélera-t-il?

Les fans de Joseph Maldonado-Passage – mieux connu sous le nom de Joe Exotic – pourraient être un régal. Son ancien partenaire commercial et nouveau propriétaire du G.W. Le zoo, Jeff Lowe, a affirmé qu’un nouvel épisode de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness allait être publié.

Entre les créateurs de la série Tiger King taquinant une deuxième saison et l’annonce choquante de Lowe, les fans se demandent si un nouvel épisode de Tiger King est sorti, que révélera-t-il?

Jeff Lowe – Tiger King | Netflix

Jeff Lowe a annoncé un nouvel épisode de «Tiger King»

Lowe a créé une vidéo pour son compte Cameo affirmant que Netflix serait de retour pour filmer un autre épisode de Tiger King. “Netflix ajoute un épisode de plus, nous serons la semaine prochaine. Nous tournons ici demain », a expliqué Lowe dans le clip.

Cameo est un service qui permet l’achat de vidéos personnalisées réalisées par des célébrités ou des personnalités. Le joueur pro-baseball Justin Turner a reçu la vidéo de Lowe via Cameo après que sa femme Kourtney ait discuté des docuseries sur son podcast, Holding Kourt. Turner l’a partagé sur Twitter et a envoyé les fans de Tiger King dans un tizzy.

Le fait que Lowe ait fait une telle affirmation dans un camée au lieu de publier la confirmation du «nouvel épisode» sur ses comptes de médias sociaux a laissé beaucoup de gens se demander si c’était vrai ou non.

Un nouvel épisode de «Tiger King» va-t-il sortir?

Les représentants de Netflix n’ont pas commenté la validité ou non de la réclamation de Lowe. Mais, s’il y a un nouvel épisode de Tiger King, ce ne serait pas la première fois que la plate-forme de streaming abandonne un nouveau contenu pour une série très populaire sans annonce. Après le succès de Love Is Blind, la plateforme de streaming a rapidement mis en place un épisode de retrouvailles surprise.

Bien que ce ne soit pas la première fois que Netflix surprend les fans avec de nouveaux contenus, il est plus réaliste que l’affirmation de Lowe ne soit pas vraie. De nombreuses émissions de Netflix ont suspendu la production, donc si d’autres films et séries ne peuvent pas filmer de nouveau contenu, comment Netflix enverrait-il une équipe de tournage à Lowe pour filmer?

À moins qu’un nouvel épisode de Tiger King ne puisse être enregistré tout en pratiquant la distance sociale en toute sécurité, cela ne se produira probablement pas – du moins pas encore.

Ce que le nouvel épisode de «Tiger King» pourrait révéler

Seul le temps nous dira si Netflix va sortir un nouvel épisode du succès viral qu’est Tiger King. Eric Goode et Rebecca Chaiklin, les créateurs des docuseries, ont déclaré à Entertainment Weekly que l’histoire devait “se poursuivre”. Chaiklin a poursuivi en disant qu’ils “ont une quantité folle de séquences, et c’est une histoire qui se déroule toujours.”

Quel genre de vidéo Goode et Chaiklin pouvaient-ils avoir en leur possession? Ont-ils plus d’informations de Rick Kirkham, le producteur de télé-réalité qui a dit qu’il avait des images de Maldonado-Passage «tuant des animaux sur [the] parc »et des images de lui en train de tromper les gens en prenant leurs animaux?

Peut-être que la nouvelle séquence inclura une mise à jour sur le nouveau zoo de Lowe. À la fin de la série, Lowe a vu la situation financière malheureuse de Maldonado-Passage et a investi dans le zoo. Mais selon Goode, le zoo n’est pas encore devenu rentable. Dans son interview avec Entertainment Weekly, Goode a partagé:

J’ai reçu un très long texte aujourd’hui de Jeff Lowes, qui dirige l’ancien zoo de Joe. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il fonctionne essentiellement avec des fumées. Personne n’y va maintenant et il n’y a pas de source de revenus, et ça dure depuis longtemps.

Eric Goode, Entertainment Weekly

Qu’en est-il des retrouvailles du «Tiger King»?

Dillon Passage – le mari de Maldonado-Passage – était un invité sur Andy Cohen Live, où il a révélé des informations sur la rumeur de l’émission de retrouvailles Tiger King.

Passage pense que «ça va être comme un épisode en direct, je crois, un peu comme une réunion», mais dont il ne fera pas partie. “Je n’en ai parlé qu’à l’un des producteurs pendant un petit moment”, a déclaré Passage, ajoutant que cela ressemblerait plus à une “interview de talent” qu’autre chose.

Chaiklin donnait l’impression que leurs images étaient déjà filmées et qu’elles devaient juste être formatées de manière à raconter une histoire.

Lowe a laissé entendre que Netflix enverrait des équipes pour filmer de nouvelles images pour le prochain épisode.

Passage affirme que Netflix va organiser une réunion Tiger King. Quelle est la vérité?

Quoi qu’il en soit, les fans sont impatients de voir plus de séquences Tiger King dans le format qu’il présente. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est porter une attention particulière au prochain mouvement de Netflix.

Ensuite: ‘Tiger King’: où sont tous les tigres du G.W. Zoo maintenant?