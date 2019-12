Si vous aimez le podcast “ Mon meurtre préféré '', vous devriez regarder ces émissions de télévision humoristiques

Si vous êtes fan de Mon meurtre préféré, cela fait de vous un "meurtrier", et si vous êtes un meurtrier, vous avez probablement passé une bonne partie de votre frénésie d'enfance Mystères non résolus sur le câble jusqu'aux petites heures du matin. Et maintenant, vous recherchez probablement constamment des émissions Netflix comme L'escalier et Broadchurch, (vrai crime ou romancé, soit fera l'affaire). Nous n'allons donc pas vous offenser en suggérant Fichiers médico-légaux ou Mindhunter; si vous êtes dans cette profondeur, vous êtes probablement rattrapé par tout ce qui touche au crime.

Georgia Hardstark et Karen Kilgariff assistent au gala PEN America 2018 LitFest | Michael Tran / FilmMagic

cependant, Mon meurtre préféré est autant une comédie qu'une tragédie. Oui, les histoires de meurtre sont horribles. Mais les deux hôtes, Georgia Hardstark et Karen Kilgariff, sont des écrivains ayant une expérience de podcast de comédie, sans parler de Kilgariff est un comédien et écrivain professionnel pour le spectacle FX Paniers. Et les deux ensemble? Un pur délice. Comme ils l'expliquent dans le podcast, Kilgariff et Hardstark utilisent l'humour et la narration pour les aider à faire face aux aspects traumatisants de la dénonciation d'un véritable crime. Regardez et écoutez: tous nos cerveaux ont besoin d'une pause contre le malheur et la tristesse, alors nous avons fait cette liste de spectacles que nous pensons que les meurtriers trouveront divertissants, et plus important encore, joyeux. Ce sera une belle pause de tout le meurtre.

«Schitt’s Creek»

Daniel Levy, Catherine O’Hara, Annie Murphy et Eugene Levy | Frederick M. Brown / .

Celui-ci est le premier sur la liste parce que Kilgariff l'a recommandé spécifiquement sur le podcast – et nous pouvons voir pourquoi. Eugene Levy et Catherine O’Hara sont un duo classique en tant que mari et femme sur Schitt’s Creek. le En attendant Guffman et Best in Show les anciens jouent John et Moira Rose, un couple riche qui perd tout et se retrouve dans une petite ville avec leurs deux enfants psychotiquement privilégiés.

Dan Levy (le fils d'Eugene) et Annie Murphy jouent les enfants adultes, et ensemble, la famille des inadaptés autorisés trouve son chemin dans leur nouveau monde. Cela devient romantique et réconfortant à mesure que tous sortent, mais cela ne cesse d'être drôle. Télévision canadienne pour la victoire!

«Bojack Horseman»

Mon meurtre préféré Les animateurs Kilgariff et Hardstark mêlent si bien la comédie et la tragédie lorsqu'ils discutent de leurs histoires – et ce n'est pas une chose facile à faire. C’est ce que nous aimons aussi Bojack Horseman. Les premiers épisodes ressemblent à un dessin animé stupide pour adultes qui n'a pas beaucoup de profondeur, mais tout d'un coup, il devient incroyablement réel. Cependant, l'intensité du drame n'enlève rien à la comédie; cela le rend encore plus riche.

Après tout, la comédie n'est qu'une tragédie plus du temps. Aussi, MFM est un podcast basé à Los Angeles, avec de nombreuses références et blagues à Los Angeles. Bojack est plein à craquer de ceux-ci, et même si vous n'êtes pas un Angeleno, vous aurez plaisir à vous moquer de la ville folle de pantalons avec laquelle Los Angeles est avec Bojack. Les derniers épisodes de Bojack Horseman sera diffusé en janvier 2020 sur Netflix.

'Fleurs'

Nous avons atteint un thème: cette émission britannique est également magistrale pour enfiler l'aiguille entre l'humour et le traumatisme. Nous ne donnerons rien, mais cet équilibre est parfaitement géré dans la première scène seulement. Et de là, l'incomparable Olivia Colman (de Sac à puces et Le favori renommée) et le reste de la distribution vous emmène dans un voyage sauvage, triste, étrange, stupide, déchirant et réconfortant.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=vpR-5gzK04U (/ intégré)

L'un des créateurs de la série décrite Fleurs comme «une comédie avec une maladie mentale». Mon meurtre préféré les hôtes Hardstark et Kilgariff parlent constamment de façon très ouverte et vulnérable de leurs propres problèmes de santé mentale et de l'importance de la thérapie et des médicaments, nous pensons que cela convient parfaitement.

Les deux premières saisons sont en streaming sur Netflix.

«Veep»

Si vous n'avez pas vu Veep pourtant, c'est votre chance. Autrement dit, avant que la politique américaine réelle ne devienne trop folle pour que ce soit amusant de regarder une comédie à leur sujet. Veep est parfois tellement sur le nez, soit en parodiant ce qui se passe réellement dans la sphère politique, soit en prédisant ce qui va se passer, que c'est effrayant.

Pourquoi pensons-nous que vous l'aimerez? Les déclamations hilarantes de Kilgariff et Hardstark rappellent les blagues grossières de Julia Louis-Dreyfus sur Veep. Une meurtrière a écrit dans le podcast en disant que son père appelle Mon meurtre préféré le «F * ck Word Murder Mystery Show». Alors oui, nous pensons que la vice-présidente Selina Meyer et les animateurs de podcast s'entendraient bien. Les sept saisons de Veep sont en streaming sur HBO Go.

Julia Louis-Dreyfus | Amanda Edwards / WireImage

Restez sexy, ne vous faites pas assassiner et trouvez du temps dans votre programme de visionnage de documentaires sur le vrai crime pour rire un peu.