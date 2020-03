Si vous avez adoré ‘Parasite’, ces films de Bong Joon-ho sont un incontournable

Le film de Bong Joon-ho, Parasite, est récemment devenu le premier film en langue étrangère à remporter le prix du meilleur film aux Oscars. Le film a également remporté le prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et du meilleur film international. Avec ses victoires, Parasite est devenu le premier film sud-coréen à remporter le prix du meilleur film et du meilleur film international.

Alors que les fans de Parasite pratiquent la distanciation sociale et la quarantaine due au coronavirus (COVID-19), il y a un certain nombre de films stellaires réalisés par Bong qu’ils peuvent regarder.

Bong Joon-ho | David Crotty / Patrick McMullan via .

Bong Joon-ho réalisé «Snowpiercer»

Snowpiercer est un film d’action de 2013 réalisé par Bong. Il met en vedette Chris Evans, Song Kang-ho, Octavia Spencer, Go Ah-sung, John Hurt, Ed Harris, Tilda Swinton et Jamie Bell. Evans est connu pour son travail en tant que Captain America dans l’univers cinématographique Marvel, et les fans de Parasite reconnaîtront Song qui a joué Kim Ki-taek dans le film.

À propos de la réalisation de Bong, Evans a déclaré à Collider: «Je n’aurais pas fait le film si je n’avais pas eu confiance en Bong pour trouver des couches plus profondes que juste, une sorte d’interprétation d’un roman graphique. C’est ce qui fait que Bong est phénoménal, dans tous ses films, il y a toujours beaucoup plus que ce qui paraît. Donc, vous essayez de croire que Bong a bien plus d’intention que ce qui est en surface. »

Le film a marqué les débuts de réalisateur en anglais de Bong et aborde des questions telles que le changement climatique et le classisme. Snowpiercer a été acclamé par la critique et a un score de critique de 95% sur Rotten Tomatoes. Il est actuellement disponible pour diffuser sur Netflix.

«Okja» est disponible sur Netflix

Le film d’action-aventure de Bong en 2017, Okja, est un autre de ses films qui est disponible pour les fans en streaming sur Netflix. Le film met en vedette Ahn Seo-hyun, Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Byun Hee-bong, Yoon Je-moon, Steven Yeun, Lily Collins, Shirley Henderson, Daniel Henshall, Devon Bostick, Giancarlo Esposito et Parasite’s Choi Woo-shik.

Okja suit une jeune fille jouée par Ahn qui élève un super porc génétiquement modifié nommé Okja. Elle se donne beaucoup de mal pour protéger Okja lorsque d’autres cherchent à profiter du superpig. Le film a reçu des critiques positives et a actuellement un score critique de 86% sur Rotten Tomatoes.

Le consensus critique sur Rotten Tomatoes se lit comme suit:

“Okja voit Bong Joon-ho continuer à créer un divertissement éclectique provocant – et toujours frapper plus qu’assez de ses cibles narratives au milieu d’une jonglerie tonale délicate.”

Le film de Bong Joon-ho «The Host» a obtenu un succès commercial

Bong a fait ses débuts de réalisateur avec le film 2000 Barking Dogs Never Bite. Il a ensuite réalisé le film Memories of Murder de 2003, qui a été acclamé par la critique et a marqué la première collaboration de Bong avec Song.

Le film de Bong en 2006, The Host, met également en vedette Song et c’était très attendu. À l’époque, c’était le film sud-coréen le plus rentable de tous les temps après sa sortie en salles. Le film suit le personnage de Song Park Gang-du alors qu’il tente de sauver sa fille Hyun-seo après qu’elle ait été kidnappée par une créature géante.

Après avoir réalisé The Host, Bong a réalisé le film de 2009 Mother, un autre film qui a été acclamé par la critique.