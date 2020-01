Sia confirme qu’elle est une maman

Sia est maman.

Dans une interview avec GQ publiée lundi, la chanteuse a laissé tomber négligemment la nouvelle qu’elle avait récemment adopté un fils.

L’article était en fait un article sur Diplo, et sa bombe discrète est venue alors qu’elle discutait de son arrangement sexuel sans cordes avec son ami et collaborateur.

Sia propose d’adopter le rappeur Teen Dasani de ‘Foster’ de HBO

“Une grande partie de notre relation est simplement consacrée à essayer de ne pas avoir de relations sexuelles afin de ne pas ruiner notre relation d’affaires, car il est super sexy”, a-t-elle déclaré au journal par téléphone.

“Cette année, je lui ai écrit un texte et je lui ai dit:” Hé, écoute, tu es comme l’une des cinq personnes qui m’attirent sexuellement, et maintenant que j’ai décidé d’être célibataire pour le reste de ma vie ” et je viens d’adopter un fils, je n’ai pas le temps pour une relation … Si vous êtes intéressé par du sexe sans ficelle, alors lancez-moi. “

Le chanteur, dont le nom complet est Sia Furler, a qualifié le DJ et producteur de disques de 41 ans de “la chose la plus douce du monde”, mais “l’un des garçons les plus précaires que j’aie jamais rencontrés”: pas quand il fait de la musique , mais en termes de relations personnelles et comment poser en photos, a-t-elle expliqué au magazine.

“Il ne pense pas qu’il est assez bon à quoi que ce soit. Il a une faible estime de soi”, a-t-elle déclaré. “C’est tellement intéressant, parce qu’il est l’une des personnes les plus talentueuses et les plus attirantes au monde. Mais il ne le sait pas.”

Pourquoi la nouvelle maman Cameron Diaz n’a pas embauché de nounou

En mai de l’année dernière, après avoir regardé la série documentaire HBO Foster, Sia a tweeté une offre d’adopter l’un des adolescents présentés.

“Hé dasani de” FOSTER “sur @HBO! Je voudrais t’adopter, nous essayons juste de te trouver et de faire ma vérification de domicile, etc. mais je veux que tu saches que tu auras une maison avec moi,” dit-elle tweeté lundi soir; le tweet a ensuite été supprimé.

Ni HBO ni les représentants de Sia n’ont confirmé à l’époque si le hitmaker “Chandelier” avait réussi à entrer en contact avec le jeune de 16 ans; TooFab a de nouveau contacté les représentants de Sia.

Sia, qui n’a pas d’enfants biologiques, a été mariée au réalisateur de documentaires Erik Anders Lang de 2014 à 2016.

Diplo quant à lui partage deux enfants avec son ex-petite amie Kathryn Lockhart.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.