Sienna Miller ‘fiancée à Lucas Zwimer’

La star de ’21 Bridges, Sienna Miller, serait fiancée à son homme Lucas Zwimer après un peu plus d’un an ensemble.

L’actrice de ’21 Bridges ‘- qui sort avec l’éditeur depuis janvier dernier – aurait poussé leur relation au niveau supérieur avec le couple aimé “excité” par ce qui allait arriver.

Un initié a déclaré à Us Weekly que la paire était fiancée, ajoutant: “Ils sont tellement amoureux.

“Sa fille a aussi une relation agréable et étroite avec Lucas. Ils sont excités pour ce nouveau chapitre.”

Sienna – qui a une fille de sept ans, Marlowe, de sa relation antérieure avec Tom Sturridge – a déclenché des spéculations sur ses fiançailles au début du mois dernier lorsqu’elle a été vue portant un diamant à l’annulaire à New York.

Dans des photographies obtenues par MailOnline, la star de 38 ans a fièrement exhibé ses bijoux alors qu’elle tenait son manteau avec sa main gauche.

Bien que sa main soit apparue nue aux Golden Globes le mois dernier, au cours du week-end, elle a été vue avec la bague aux Writers Guild of America Awards, qu’elle portait à nouveau alors qu’elle se promenait à New York lundi (03.02.20).

Leur engagement ne surprendra pas trop leurs amis, car Sienna a récemment déclaré qu’elle “aimait” Lucas et qu’elle serait prête à l’épouser dans un proche avenir.

Elle a dit à l’époque: “C’est l’amour.

“C’est agréable et bien installé et heureux. Oui, j’aimerais avoir plus d’enfants. J’adorerais aussi une fille. Je pense que je serais prêt à me marier, oui.”

La star d’Alfie a rendu public sa nouvelle relation l’année dernière après qu’elle et le propriétaire de la galerie d’art se soient rencontrés par le biais d’amis communs.

Elle a dit: “Ce n’est pas un acteur! Il n’est pas célèbre!”

Pendant ce temps, Sienna avait précédemment déclaré qu’elle souhaitait avoir sa fille Marlowe plus jeune, car elle aimerait avoir des petits-enfants “maintenant”.

Elle a dit: “J’aimerais avoir ma fille plus jeune et je pourrais avoir des petits-enfants maintenant. J’aimerais avoir plus d’enfants à mon âge maintenant aussi.

