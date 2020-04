Simon Cowell a subi un test de coronavirus

2020-04-08 12:30:05

Simon Cowell a été testé pour le coronavirus après que son collègue juge ‘America’s Got Talent’ Heidi Klum est tombé malade.

Simon Cowell a été testé pour le coronavirus.

Le magnat de la musique, âgé de 60 ans, a subi le processus de sélection avec les autres stars de “ America’s Got Talent ” après que sa collègue juge Heidi Klum est tombée malade avec des symptômes de la maladie hautement contagieuse le mois dernier.

Interrogé sur ce que ressent Heidi, il a répondu à The Sun Online: “Elle va très bien”.

En outre, elle a demandé si son test était positif pour le virus, il a ajouté: “Je le crois, oui. Nous avons tous été testés, nous avons dû.”

Malgré les commentaires de Simon, Heidi a révélé la semaine dernière qu’elle avait reçu un résultat négatif après avoir été testée pour le COVID-19 après avoir été frappée par des symptômes ressemblant à des mouches.

Elle a partagé une photo d’elle-même en train de bronzer dans le jardin sur Instagram et l’a sous-titrée: “Jour 14 de rester H[o]MOI. # covid_19negative. ”

Heidi a déclaré à ses fans qu’elle se sentait “beaucoup mieux” et qu’elle souffrait simplement d’un rhume.

Répondant à un commentaire posant des questions sur sa santé, elle a répondu: “beaucoup mieux merci. J’ai juste un mauvais rhume et j’essaie de m’en remettre. Je vous envoie de l’amour et à tout le monde. (Sic)”

Pendant ce temps, Simon a insisté sur le fait que la pandémie ne retarderait pas “ America’s Got Talent ” et il tient à le faire apparaître à l’écran dès que possible pendant que les téléspectateurs s’ennuient à la maison.

Lorsqu’on lui a demandé des mises à jour sur la série, il a répondu: “Tout va bien, parce que nous avons déjà filmé beaucoup de choses, c’est dans la boîte. Je veux sortir le plus rapidement possible pendant que tout le monde est à la maison parce qu’ils n’ont rien à regarder.

“Je ne veux pas m’asseoir sur tout ce matériel, ce serait fou.

“Si tout se passe bien, devrait revenir fin juillet.

“Les auditions commencent au Royaume-Uni à la fin de la semaine prochaine, puis aux États-Unis la semaine dernière en mai.”

