Simon Cowell et son fils prêts à vendre un livre pour enfants

2020-02-08 07:30:05

Simon Cowell et son fils Eric sont prêts à mettre en vente leur livre pour enfants.

Simon Cowell et son fils sont prêts à vendre le livre de leurs enfants.

Le magnat de la musique, âgé de 60 ans, avait précédemment révélé que lui et Eric, cinq ans – qu’il avait avec sa petite amie Lauren Silverman – avaient collaboré ensemble sur le texte et il prévoit maintenant de rencontrer des éditeurs pour mettre le tome sur le marché. lever des fonds pour la charité.

Simon a déclaré: “Nous l’avons écrit ensemble lors d’un voyage en avion un jour – donc qu’il le veuille ou non, il est déjà dans l’entreprise familiale.

“C’est génial, et nous rencontrons des éditeurs à la fin de ce mois.”

Cependant, le patron de ‘X Factor’ a admis que lui et son fils s’étaient querellés sur les crédits de l’auteur.

Il a déclaré au magazine Closer: “Nous avons eu une dispute en demandant:” Qui vient en premier, Eric ou Simon? ” J’ai dit: «Eh bien, S vient avant E dans l’alphabet, alors Simon.

“Mais finalement, quelqu’un lui a dit que E venait en premier alors maintenant c’est ‘Par Eric et Simon Cowell’.”

Simon aime être papa et s’amuse FaceTiming le jeune quand son travail l’éloigne de la maison.

Il a dit: “Eric est juste incroyable. Il est juste FaceTimed et il a appris au téléphone comment être un extraterrestre, un monstre et un dragon, donc je ne sais pas à qui je parle la moitié du temps, mais il est juste génial.”

Simon a révélé en septembre que lui et Eric avaient commencé à travailler ensemble sur un livre.

Il a dit: “J’écris un livre avec Eric. Je le suis littéralement pendant que nous parlons.

“Nous avons eu du temps ensemble et j’ai dit, vous savez ce que je pense que nous devrions écrire ce livre ensemble et il me regarde comme quoi, et puis il a commencé à s’impliquer.

“Nous avons passé un si bon moment à l’écrire. En fin de compte, j’ai dit que vous savez quoi, nous le faisons juste. Je ne peux pas encore vous le dire [what it’s about]. “

Mots clés: Simon Cowell, Eric Cowell, Lauren Silverman

Retour au flux

.