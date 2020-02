Simon Cowell oblige son fils à porter un masque pour prévenir le coronavirus

2020-02-18 01:30:05

Simon Cowell veut que son fils Eric porte un masque lorsqu’ils voyagent pour l’empêcher d’attraper le coronavirus.

Simon Cowell oblige son fils à porter un masque chirurgical en public pour l’empêcher d’attraper le coronavirus.

Le patron de ‘X Factor’ est “terrifié” par le virus mortel – qui est originaire de Wuhan en Chine l’année dernière et en a infecté plus de 71 000, tuant 1 770 d’entre eux – et force Eric, six ans, qu’il a avec son partenaire Lauren Silverman, pour porter le masque médical lors de leur voyage à Disneyland Paris le week-end prochain.

S’exprimant sur talkRADIO, Simon, 60 ans, a déclaré: “Je suis terrifié à ce sujet. Je porte des masques depuis des lustres.

“Quand je fais du vélo en ville, je porte un masque. Mais j’emmène Eric à Disneyland Paris le week-end prochain et je suis presque certain que lorsque nous serons dans le train, nous porterons à 100% des masques.

“Et nous aurons beaucoup de désinfectant pour les mains parce que cela me fait peur. Je ne voudrais pas être sur un bateau de croisière en ce moment. Ces gens sont restés sur ce bateau de croisière. Pourquoi ne les ont-ils pas enlevés et installés un hôpital convenable est incroyable. C’est un endroit où je n’irais pas.

“J’ai déjà vu des films sur ce genre de choses et vous savez, avec tant de gens qui voyagent à travers le monde, ça allait toujours arriver un jour.

“Nous le voyons sous nos yeux en ce moment. Cela m’inquiète.”

Simon a commencé à prendre sa santé au sérieux et a récemment adopté un régime à base de plantes, car il a découvert qu’il avait plus d’énergie depuis qu’il avait coupé les produits animaux de ses repas.

Il a dit récemment: “Ma mémoire est meilleure, mon énergie est meilleure. Et quand vous avez un enfant de cinq ans, vous devez être en mesure de les suivre parce que dès qu’ils sont éveillés, ils sont partout. Son énergie est incroyable.

“Quand il se réveille, il se dit” Papa, papa, papa “et avant de s’endormir,” Papa, papa, papa “. Alors j’étais conscient du fait que je devais le suivre en termes d’énergie et quelqu’un a recommandé c’est la voie à suivre.

“Je l’ai essayé et je m’en suis tenu, c’est l’une des choses les plus faciles que j’ai jamais faites.”

