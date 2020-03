Simon Rex s’est vu offrir 70 000 $ pour mentir à propos de Meghan Markle

Simon Rex et Meghan Markle n’a pas eu de relations sexuelles, mais un tabloïd lui a apparemment offert beaucoup d’argent pour le dire.

L’ancien MTV VJ affirme qu’il aurait pu empocher une énorme somme d’argent pour avoir menti sur sa relation avec l’autre moitié du prince Harry et a révélé pourquoi il avait refusé dans une interview avec Hollywood Raw Podcast.

Au cours de l’interview, Rex a précisé que les deux ne sont jamais sortis ensemble, mais “ont traîné une fois parce que nous avons fait une émission de télévision ensemble”.

“Il ne s’est rien passé. Nous ne nous sommes même jamais embrassés. Nous avons passé une fois de manière très non datée”, a-t-il expliqué. “Mais ça tourne dans nos rendez-vous. Elle était juste quelqu’un que j’ai rencontré dans une émission de télévision et nous avons déjeuné. C’était la mesure. Rien ne s’est passé, juste pour être clair.”

“C’est drôle parce que les tabloïds, en fait, quand cette histoire a éclaté, quelques tabloïds britanniques m’ont proposé de me payer beaucoup d’argent pour dire un mensonge que nous avions en fait”, a-t-il ensuite déclaré. “J’ai dit non à beaucoup d’argent parce que je ne me sentais pas bien mentir et f-roi la famille royale f-king. Je ne voulais pas être battu dans la ruelle de Londres parce que je f-roi a menti. “

Il a dit que le tabloïd, qu’il n’a pas nommé, “voulait que je dise que nous avons essentiellement fouché, ou que nous racontions une histoire sexy.” Rex a également déclaré qu’ils lui avaient offert 70 000 $ pour une “histoire juteuse”. En fin de compte, il dit qu’il leur a dit “la vérité … et a pris beaucoup moins d’argent pour cela”.

“Je ne me sentais pas bien de le faire”, a-t-il poursuivi, admettant qu’il y avait eu un moment dans sa vie où il aurait probablement accepté cette offre. “Mais [I was] comme ça, ça ne me fait pas envie et je n’ai pas besoin de cet argent, alors j’ai dit non. “

Rex a également dit qu’il ne voulait pas être “ce type” et peut-être contrarier Harry. “Peut-être que je suis trop gentil”, a-t-il ajouté, “Beaucoup de gens l’auraient fait. Je n’aime pas ça, ça fait bizarre.”

