Sir Anthony Hopkins met son manoir Malibu en vente

2020-02-20 15:30:06

L’acteur primé Sir Anthony Hopkins a mis en vente son manoir Malibu.

Sir Anthony Hopkins a mis en vente son manoir Malibu pour 11,5 millions de dollars.

L’acteur de 82 ans a décidé de mettre sur le marché sa propriété de style Cape Cod – qui comprend cinq chambres et cinq salles de bain -, rapporte Fox Business.

La luxueuse demeure en Californie – qui offre une vue sur l’océan Pacifique – dispose également d’une piscine creusée, d’un spa et d’un pool house.

La propriété spectaculaire a été construite en 1958 et a été remarquablement laissée en bon état par l’incendie de Woolsey de 2018 qui a détruit la maison de son voisin.

Cependant, la star primée – qui a acheté le manoir pour 3,8 millions de dollars en 2001 – souhaite maintenant se rapprocher du centre-ville de Los Angeles.

Anthony est né à Port Talbot au Pays de Galles, mais a décidé de déménager aux États-Unis dans les années 90 après certains de ses plus grands succès en carrière.

Malgré sa renommée et son succès à Hollywood, Anthony a avoué auparavant manquer de “discipline” pendant ses jours en tant que jeune acteur de théâtre.

Il a rappelé: “Quand j’étais au National il y a toutes ces années, je savais que j’avais quelque chose en moi, mais je n’avais pas la discipline.

«J’avais un tempérament gallois et je n’avais pas ce mécanisme de« mise en place ». Derek Jacobi, qui est merveilleux, l’avait, mais je n’en avais pas.

“Je me battrais, je me rebellerais. Je me suis dit:” Eh bien, je n’ai pas ma place ici. ” Et pendant près de 50 ans après, j’ai ressenti ce bord de «je n’appartiens à rien, je suis solitaire». Je n’ai aucun ami qui soit acteur.

“Mais dans” The Dresser “, quand Ian [McKellen] a répondu, c’était merveilleux. Nous nous entendions si bien et je me suis soudain senti chez moi, comme si ce manque d’appartenance était tout dans mon imagination, tout dans ma vanité. “

