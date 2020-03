Sir Billy Connolly fait allusion à un retour d’acteur

2020-03-14 07:30:05

La star de la comédie, Sir Billy Connolly, a révélé qu’il était prêt à faire un retour en tant qu’acteur.

La star de 77 ans a récemment annoncé qu’il quittait la comédie en raison de l’impact de sa maladie de Parkinson – mais il a maintenant révélé qu’il envisagerait toujours de faire un retour à la télévision ou au cinéma.

Quand on lui a demandé s’il envisageait de revenir à la comédie, Billy a déclaré au journal The Scotsman: “J’agirais peut-être à nouveau si une bonne chose se présentait. J’aime le faire.

“J’ai passé un excellent moment à faire ce que nous avons fait pendant nos vacances à Gairloch, à part les moucherons. F *** ing hell. Ils étaient les pires que je connaisse.”

Billy a révélé qu’il avait récemment été approché pour un rôle, mais le projet semble maintenant avoir échoué.

Il a partagé: “Je suis allé à quelque chose à Downing Street pour un organisme de bienfaisance Parkinson. J’ai rencontré un écrivain là-bas qui voulait que je joue un gars avec Parkinson dans un film. J’ai dit” bien sûr, je vais le faire. ”

“Mais je pense que tout le projet a échoué maintenant.”

La star vétéran – qui est mariée à l’écrivain Pamela Stephenson – a également admis avoir été étonnée par la réaction à sa retraite du stand-up.

Il a déclaré: “Je pense que les gens pensent que la retraite est une décision explosive, alors que cela ne signifiait rien pour moi. La réaction a été incroyable. Peut-être que c’est parce que personne n’a jamais pris sa retraite auparavant.

“J’ai l’impression d’être aussi occupé que jamais, mais c’est bizarre parce que j’ai été géré toute ma vie d’adulte. Les gens me disent où aller et dans quel avion monter et je pars.

“Ma femme me cache des choses. Elle continue de négocier des séries télévisées et des choses comme ça. Elle me garde active.”

