Sir Elton John a acheté «une tonne» de bougies parfumées au vagin de Gwyneth Paltrow

Sir Elton John aurait acheté “une tonne” de bougies parfumées au vagin de Gwyneth Paltrow, selon le parfumeur Douglas Little, qui a contribué à faire le parfum scandaleux.

Gwyneth a fait ses débuts la bougie – qui est nommée “ This Smells Like My Vagina ”, mais qui sent en fait le géranium, la bergamote aux agrumes et le cèdre – par le biais de sa marque de mode de vie Goop plus tôt ce mois-ci, et elle se serait méritée une célèbre fan, en tant que légende de la musique Elton ne peut pas en avoir assez de la bougie effrontée.

Selon le parfumeur hérétique Douglas Little – qui a aidé Gwyneth à créer la cire à 75 $ – Elton a déjà acheté plusieurs bougies sur le site Web de Goop, mais n’est qu’une des nombreuses personnes désireuses de mettre la main sur l’odeur scandaleuse.

Douglas a déclaré à The Cut: “Elton John en a acheté une tonne. Comme beaucoup. Comme, beaucoup. Il est fan. Nous avons été traqués et traqués par tant de gens. [trying to get one]. J’ai vu la bougie vendue sur eBay à un prix ridicule. ”

La bougie est actuellement en rupture de stock sur le site Web de Goop, et on ne sait pas combien de hitmaker, “ Candle in the Wind ”, 72 ans, amasse dans sa maison.

Gwyneth a dévoilé la bougie ce mois-ci et a admis dans la description du produit que le nom racé provenait d’une blague, lorsque l’actrice de 47 ans a prétendu effrontément que le doux parfum était similaire à celui de son vagin.

La description se lisait comme suit: “Cette bougie a commencé comme une blague entre le parfumeur Douglas Little et GP – les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper” Uhhh … cela sent comme un vagin “- mais a évolué en une drôle, magnifique, parfum sexy et magnifiquement inattendu. (Cela s’est avéré être parfait comme une bougie – nous avons fait un essai dans un In Goop Health, et il s’est vendu en quelques heures.) C’est un mélange de géranium, de bergamote citronnée et d’absolus de cèdre juxtaposés avec la rose de Damas et la graine d’ambrette qui nous fait penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée. “

