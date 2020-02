Sir Elton John arrête le concert à mi-parcours après avoir perdu la voix

2020-02-17 09:30:05

Sir Elton John a arrêté un concert en Nouvelle-Zélande à mi-parcours après avoir “complètement” perdu la voix et avoir reçu un diagnostic de pneumonie à pied plus tôt dans la journée.

Sir Elton John a arrêté un concert à mi-chemin après avoir “complètement” perdu sa voix.

Le hitmaker “ I’m Still Standing ” se produisait au Mount Smart Stadium d’Auckland dimanche soir (16.02.20) quand il a dit aux fans qu’il devait quitter la scène.

Il a dit: “Je viens de perdre complètement ma voix. Je ne peux pas chanter. Je dois y aller. Je suis désolé.”

Le chanteur de 72 ans est ensuite allé sur Instagram pour publier une déclaration émotionnelle, révélant qu’il avait été diagnostiqué une pneumonie à pied plus tôt dans la journée, mais qu’il était “déterminé” à monter sur scène et à chanter pour ses fans.

Il a écrit sur Instagram: “Je tiens à remercier tous ceux qui ont assisté au concert de ce soir à Auckland. J’ai été diagnostiqué avec une pneumonie à pied plus tôt dans la journée, mais j’étais déterminé à vous offrir le meilleur spectacle humainement possible. J’ai joué et chanté à fond jusqu’à ce que mon ma voix ne pouvait plus chanter. Je suis déçu, profondément bouleversé et désolé. J’ai donné tout ce que j’avais. Merci beaucoup pour votre soutien extraordinaire et tout l’amour que vous m’avez montré pendant la représentation de ce soir. Je vous en suis éternellement reconnaissant. Elton xx (sic) ”

Elton a eu un certain nombre de problèmes de santé au fil des ans et avait précédemment révélé qu’il était “à 24 heures de la mort” lorsqu’il a contracté une infection après une chirurgie pour un cancer de la prostate en 2017, où du liquide fuyait de ses ganglions lymphatiques.

Il a dit: “J’ai été incroyablement chanceux – même si, je dois dire, je ne me sentais pas terriblement chanceux à l’époque. Je suis resté éveillé toute la nuit, me demandant si j’allais mourir. À l’hôpital, seul à la mort de nuit, j’avais prié: s’il vous plaît ne me laissez pas mourir, s’il vous plaît laissez-moi revoir mes enfants, s’il vous plaît donnez-moi un peu plus longtemps … Ils ont prélevé un échantillon de l’infection … c’était beaucoup plus grave qu’eux ‘ J’ai d’abord réalisé. Il y avait des IRM et Dieu sait combien d’autres procédures. Les médecins ont dit à David que j’étais à 24 heures de la mort. Si la tournée sud-américaine avait duré un autre jour, ça aurait été ça: le pain brun. ‘”

Mots clés: Sir Elton John

Retour au flux

.