Sir Elton John fait un don de 1 million de dollars aux secours des feux de brousse australiens

2020-01-07 20:30:05

Sir Elton John a fait don d’un million de dollars pour soutenir la lutte contre les feux de brousse australiens, qui continuent de causer des ravages dans tout le pays.

Sir Elton John a promis de donner un million de dollars pour aider les victimes des feux de brousse australiens.

Le hitmaker “ I’m Still Standing ” a admis avoir été navré par les effets catastrophiques de l’incendie qui fait rage – qui a vu la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria le plus touché – avoir eu sur les communautés, les maisons, les entreprises et les animaux à travers l’Australie qu’il prévoit de faire don de la somme forfaitaire, qui équivaut à 533 830 £ (GBP), au fonds de secours du pays.

S’exprimant en direct sur scène à Sydney à la Qudos Bank Arena, selon The Mirror, le chanteur légendaire de 72 ans a déclaré: “Vous devriez tous être en admiration devant le travail que font les pompiers. Il y a des gens là-bas qui ont ont perdu la vie en essayant de sauver des maisons, il y a des gens qui ont perdu leur vie et leur maison. Et enfin, le sort des animaux et la perte de leur habitat qui est franchement à une échelle biblique et déchirante. Par conséquent, ce soir, je serai en gage 1 million de dollars. Voir ce qui se passe ici me brise le cœur. ”

Elton n’est pas la seule célébrité à faire un don au fonds de secours, car Chris Hemsworth – qui vit à Byron Bay, en Nouvelle-Galles du Sud – a également partagé 1 million de dollars pour aider les personnes touchées par les feux de brousse.

Annonçant le généreux don de sa famille pour soutenir son pays, la star de ‘Thor’ a écrit à côté d’un clip vidéo posté sur Instagram: “Salut tout le monde.

“Comme vous, je veux soutenir la lutte contre les feux de brousse ici en Australie.

“Ma famille et moi contribuons un million de dollars.

“J’espère que vous aussi, vous pouvez participer.

“Chaque centime compte donc tout ce que vous pouvez rassembler est grandement apprécié.

“Dans ma biographie, j’ai ajouté des liens pour soutenir les pompiers, les organisations et les organismes de bienfaisance qui travaillent d’arrache-pied pour fournir un soutien et un soulagement en cette période dévastatrice et difficile.” Au-delà de la reconnaissance à tous à travers le monde pour leurs voeux et dons. Cela fait vraiment une différence, alors creusez profondément! Je t’aime. (sic) ”

La star de 36 ans a déclaré qu’elle était “vraiment immobile” et a déclaré qu’elle allait faire face à “de nombreuses périodes difficiles” alors que le temps plus chaud devrait continuer de descendre.

Mots clés: Sir Elton John, Chris Hemsworth

Retour au flux

.