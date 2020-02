Sir Elton John ne serait «rien» sans Bernie Taupin

2020-02-10 09:30:05

Sir Elton John ne serait “personne” sans son partenaire auteur-compositeur Bernie Taupin.

Dimanche (09.02.20), le chanteur de 73 ans et son partenaire de longue date ont décroché leur premier Oscar conjoint de la meilleure chanson originale pour “ Rocketman’s (I’m Gonna) Love Me Again ”. n’aurait pu obtenir aucun de leurs succès par lui-même.

S’exprimant dans les coulisses des Academy Awards, Elton a déclaré: “C’est pour [Bernie]. C’est pour mon partenaire de 53 ans. Sans lui, je ne serais pas là.

“Il a commencé le processus. Il m’a donné les paroles que j’ai reçues ici. Sans les paroles, je ne suis personne.”

Bernie – qui a épousé sa quatrième femme Heather en 2004 – a comparé son lien avec le chanteur de “Candle in the Wind” à un mariage.

Il a dit: “C’est comme le mariage. C’est vraiment le cas.

“Et l’une des choses qui le fait fonctionner, c’est d’être différent, d’avoir des vies différentes, de mener des vies différentes. Mais nous nous réunissons toujours ensemble pour la musique, et la musique est la chose qui a traversé la lignée de nos veines depuis que nous première rencontre.”

Pendant ce temps, Elton – qui a deux fils avec son mari David Furnish – a admis qu’il était déçu que Taron Egerton, qui l’a dépeint dans “ Rocketman ”, ait été snobé de la liste restreinte pour Actor in a Leading Role, qui est finalement allé à la star de “ Joker ”, Joaquin. Phénix.

Il a déclaré: “Taron Egerton, il aurait dû être, je pense, nommé comme l’un des meilleurs acteurs.

“Pour moi, il a été l’une des meilleures performances ici.”

Lorsque la paire a été annoncée comme lauréate de l’Oscar, Elton a admis que le prix était un “rêve”.

Il a dit: “Merci à Bernie qui a été la chose constante dans ma vie, quand j’ai été foiré et quand j’étais normal.

“C’est un rêve pour nous – nous n’avons jamais été nominés pour quelque chose comme ça.”

Et Bernie a dit: “Être ici avec ce gars … Je n’ai même pas de mots pour cela. C’est juste une justification pour 53 ans de martèlement et de faire ce que nous faisons.”

Mots clés: Sir elton John, Bernie Taupin, Taron Egerton

