Sir Elton John profite du temps en famille

Sir Elton John passe un moment “fantastique” avec ses fils au milieu de la pandémie de coronavirus parce qu’il devient avec eux beaucoup plus que d’habitude.

Le chanteur de 72 ans a reporté une série de dates de tournée en raison de son état contagieux et tire le meilleur parti de passer la plupart de son temps à la maison avec son mari David Furnish et leurs enfants Zachary, neuf ans, et Elijah, sept ans. .

Il a déclaré: “Je ne pense pas, de façon réaliste, que nous, artistes, puissions nous attendre à reprendre la route [before summer].

“Et donc les gens vont prendre du réconfort dans la musique. Ils vont rattraper beaucoup de films à la maison. Ils vont s’ennuyer. Nous jouons tous les jours, à 5h30 nous jouons des serpents et Les échelles, qui en Amérique s’appellent Chutes and Ladders, et c’est devenu une routine familiale maintenant et c’est fantastique.

“Pour être honnête avec vous, c’est génial de pouvoir passer autant de temps avec mes garçons parce que normalement je ne le fais pas, même s’ils sont sur la route avec nous depuis novembre en Australie et en Nouvelle-Zélande. C’est, c’est 24/7 avec eux et c’est fantastique. ”

Cependant, le tueur à gages de «Goodbye Yellow Brick Road» a plaisanté en disant que son plaisir de passer du temps en famille pourrait changer s’il restait longtemps en détention.

Il a plaisanté: “Je veux dire que je dis qu’après une semaine, vérifiez-moi dans environ trois semaines.”

Elton espère que la pandémie rapprochera les gens et les rendra moins “égoïstes” à l’égard du monde.

Il a ajouté dans une interview avec Zane Lowe d’Apple Music: “C’est une situation différente de tout ce qui s’est passé auparavant. Vous devez donc être très prudent. Restez avec votre famille.

“C’est le moment où les gens vont passer plus de temps avec leur famille qu’auparavant.

“Et jusqu’à présent, encore une fois, vérifiez avec moi dans deux semaines. J’apprécie tellement parce que je ne passe pas beaucoup de temps avec ma famille pendant la journée et j’aime chaque seconde. Alors chérissez-le tout en vous pouvez. Chaque nuage a une doublure argentée.

“Peut-être que cela rassemblera les gens et sera beaucoup plus réfléchi l’un sur l’autre dans un monde où nous sommes si égoïstes, moi y compris. Et cela nous donne le temps de réfléchir à ce qu’est la vie. Et la vie est une question d’amour, de partage et de générosité. d’esprit et de se réunir comme un, j’espère en sera le résultat. “

