Sir Elton John “ soutient ” le prince Harry et la duchesse Meghan

Sir Elton John a été un “soutien constant” au duc et à la duchesse de Sussex, au milieu de leurs plans de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont annoncé cette semaine qu’ils quitteraient leurs fonctions royales, et il a maintenant été affirmé que la légende de la musique Elton – qui était un ami de la défunte mère de Harry, la princesse Diana – a été une “épaule sur laquelle s’appuyer” comme la paire a pris sa décision.

Une source a déclaré au journal The Sunday Mirror: “Elton parle à Harry et Meghan tous les jours. C’est une source d’inspiration, une figure presque” maternelle “. Ils ont pris leur décision seuls, mais il est une épaule sur laquelle s’appuyer et écouté en parlant de leurs plans. Il est un soutien constant, en particulier pour Meghan, et il est très protecteur envers eux deux. ”

Alors qu’une seconde proche d’Elton a ajouté: “Il a été leur roc. Donc, même s’il ne leur a jamais dit quoi faire, il a toujours été à l’écoute et soutenu.”

Le hitmaker “ Rocketman ” est proche de la famille royale depuis de nombreuses années et a été invité au mariage de Harry et Meghan en 2018.

Elton – qui a réécrit “ Candle in the Wind ” pour les funérailles de la princesse Diana en 1997 – a également défendu le couple lorsqu’ils ont été critiqués au cours de l’été pour avoir fait plusieurs voyages en avion privé malgré leur attitude franche envers le changement climatique.

Le légendaire chanteur a révélé qu’il avait couvert les frais de leur vol privé vers son domicile à Nice et a également fait un don pour équilibrer les émissions de carbone supplémentaires qu’il a causées.

Il a déclaré: “Après une année mouvementée à poursuivre leur travail acharné et leur dévouement à la charité, David et moi voulions que la jeune famille passe des vacances privées dans la sécurité et la tranquillité de notre maison. Pour maintenir un niveau élevé de protection indispensable, nous leur a fourni un vol en jet privé.

“Pour soutenir l’engagement du prince Harry envers l’environnement, nous nous sommes assurés que leur vol était neutre en carbone, en apportant la contribution appropriée à l’empreinte carbone.

“Je respecte et applaudis hautement l’engagement d’Harry et de Meghan envers la charité et j’appelle la presse à mettre fin à ces assassinats implacables et mensongers sur leur caractère qui sont faussement conçus presque quotidiennement.”

