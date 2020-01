Sir Michael Palin: la mort de Terry Jones, c’est comme «perdre un membre»

2020-01-23 13:30:04

Sir Michael Palin dit que la mort de Terry Jones est comme “perdre un membre”, car il a décrit la défunte star de “Monty Python” comme son “merveilleux compagnon”.

La star de “Monty Python” est décédée à l’âge de 77 ans mardi (21.01.20) après une longue bataille contre la démence, et sa co-star et ami Michael a déclaré qu’il “manquerait” son “merveilleux compagnon”.

Dans une interview émotionnelle de la BBC – qui a été diffusée mercredi (22.01.20) – Michael a été vu en train de battre des larmes alors qu’il disait: “Je vais manquer le sociable Terry – désolé – je manque juste de mettre mon bras autour de lui et de boire un verre. Il était juste un merveilleux compagnon, un homme formidable et nous manquerons nos voyages au bar, nous manquerons nos pintes et nous manquerons nos sessions mettant le monde en droit. ”

Michael, 76 ans, a rencontré Terry à l’Université d’Oxford en 1962 avant de se produire ensemble pour la première fois au Festival d’Édimbourg deux ans plus tard, et a expliqué que le couple était “inséparable”.

Il a ajouté: “C’est un peu comme perdre un membre, vous savez, je connais Terry depuis que je l’ai rencontré à l’université en 1962 … et j’ai été inséparable pendant de nombreuses années après cela, et à l’époque de Python.

“Et même au cours des dernières années, lorsque Terry faisait son truc, je faisais mon truc, nous nous rencontrions toujours. Nous étions des amis très proches et j’appréciais probablement l’opinion de Terry plus que toute autre; il était très, très astucieux.”

L’acteur emblématique a parlé de Terry avec affection, disant qu’il était un “homme très chaleureux”, que Michael considérait comme son “meilleur ami”.

Il a dit: “Terry n’a pas fait de privé en particulier; Terry était un homme très chaleureux, il vous parlait de absolument n’importe quoi donc ce que vous voyez dans les personnages qu’il joue – ces personnages légèrement maniaques mais toujours plutôt chaleureux et enthousiastes qui il avait l’habitude de jouer – sont très bien Terry.

“Il était l’ami le plus merveilleux et juste une personne formidable avec qui être, et je ne serai pas la seule personne à le dire – il avait un nombre énorme d’amis qui l’aimaient beaucoup.”

Michael avait précédemment rendu hommage à Terry peu de temps après l’annonce de son décès, alors qu’il décrivait l’acteur comme un homme “gentil, généreux et solidaire” et une personne déterminée à “vivre pleinement sa vie”.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Terry était l’un de mes amis les plus proches et les plus précieux. Il était gentil, généreux, encourageant et passionné de vivre pleinement sa vie.

“Il était bien plus que l’un des écrivains-interprètes les plus drôles de sa génération, il était le comédien complet de la Renaissance – écrivain, réalisateur, présentateur, historien, auteur pour enfants brillant et la plus chaleureuse et la plus merveilleuse compagnie que vous puissiez souhaiter.”

Terry a reçu un diagnostic d’aphasie progressive primaire, une forme de démence frontotemporale (FTD) qui altère la capacité de la personne à parler et à communiquer, en 2015.

