Sir Patrick Stewart touché par le geste de mariage de Sir Ian McKellen

Sir Patrick Stewart est touché de voir que Sir Ian McKellen ne s’est marié qu’avec lui et sa femme Sunny Ozell, bien qu’il soit un célébrant qualifié.

Sir Patrick Stewart est ému que Sir Ian McKellen ait refusé toutes les offres d’officier les mariages depuis qu’il s’est marié avec lui et sa femme Sunny Ozell.

Ian s’est qualifié en tant que célébrant en 2013 et a officié lors des noces de sa co-star de “ X-Men ” la même année, et Patrick est très heureux qu’ils soient le seul couple à avoir été marié par la star de “ Le Seigneur des Anneaux ”.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’acteur de 79 ans a déclaré: “Je l’aime profondément (Ian). Et bien sûr, je pense que c’est généralement connu maintenant, il a épousé ma femme et moi. Il a célébré la cérémonie. Il s’est procuré les documents qui l’autorisent à épouser des gens, et il ne l’a fait qu’une seule fois. Je sais qu’il a eu des offres pour le faire, et je pense qu’on lui a offert beaucoup d’argent pour épouser des gens, mais pour le moment ça reste nous.”

Ian, 80 ans, avait précédemment révélé qu’il avait rejeté une offre d’officier lors du mariage d’un couple célèbre, censé être le milliardaire technologique Sean Parker et la chanteuse Alexandra Lenas, parce qu’ils voulaient qu’il se déguise en Gandalf – le personnage de sorcier qu’il dépeignait dans la franchise cinématographique du Seigneur des Anneaux.

Il a déclaré: “On m’a offert 1,15 million de livres sterling pour épouser un couple très célèbre en Californie, ce que j’aurais peut-être envisagé de faire, mais j’ai dû aller habillé en Gandalf. Alors, j’ai dit: ‘Je suis désolé, Gandalf ne fait pas mariages. “”

La star de “ Star Trek: Picard ” Patrick a également révélé que lui et Ian s’étaient liés sur le tournage du film de super-héros 2000 “ X-Men ” – dans lequel ils ont joué respectivement le professeur Charles Xavier et Magneto – car ils avaient beaucoup en commun.

Il a rappelé: “C’est à ce moment-là que la relation a vraiment commencé, et c’est une simple question que nous avons constaté que nous avions beaucoup de choses en commun.”

